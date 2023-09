Sassuolo-Juve 4-2, Allegri mastica amaro: "Noi troppo leggeri di testa"

Prestazione da dimenticare della Juve, travolta dal Sassuolo. Allegri: "Da questo ko dobbiamo solo imparare. Vlahovic? Non ha sfruttato un paio di situazioni importanti".

23-09-2023 20:56

La sconfitta è di quelle che bruciano. La Juventus – senza le fatiche d’Europa – cade rovinosamente sul campo del Sassuolo nella quinta giornata di Serie A, cancellando quanto di buono mostrato con la Lazio. Max Allegri mastica amaro, e non potrebbe essere altrimenti: “La nostra è stata una partita ‘farfallina’, leggera di testa. Qualche avvisaglia c’era già stata”.

Sassuolo-Juventus 4-2: la partita farfallina dei bianconeri

Errori individuali, su tutti quelli di Szczesny e Gatti. Difesa sbadata e centrocampo inconsistente. Al Mapei Stadium è scesa una Juve disastrosa. “Qualche partita l’ho fatta e so quali sono i pregi e i difetti di questa squadra: le avvisaglie c’erano già state nei giorni precedenti – ha dichiarato Allegri ai microfoni di Dazn -. Abbiamo giocato una partita farfallina, leggera di testa. Ma non è il caso di abbatterci”.

Allegri dopo il ko della Juve: una lezione per il futuro

Il tecnico bianconero prova a non gettare benzina sul fuoco. Perché il poker subito dal Sassuolo rischia davvero di minare le certezze acquisite nelle prime giornate. “Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo diventati scarsi oggi. Da questa sconfitta bisogna solo imparare – ha spiegato Allegri -. All’inizio non siamo stati capaci di far male, poi abbiamo preso gol alla prima situazione dopodiché abbiamo staccato con la testa pagandola a caro prezzo”.

Allegri svela il vero difetto della sua Juventus

La mancanza di giocatori abituati a calcare palcoscenici prestigiosi fa probabilmente della Juve una squadra con scarsa personalità. “Non abbiamo ancora la capacità di ‘switchare’ all’interno di una partita, ci manca continuità. La mia sensazione è che come il Sassuolo buttava la palla nella nostra area, andavamo in affanno, cosa non successa con Lazio ed Empoli – spiega Allegri -. Martedì abbiamo un’altra partita in casa (con il Lecce, ndr) e dobbiamo ottenere i tre punti”.

Vlahovic non convince: il giudizio del tecnico bianconero

Prova negativa, quella di Vlahovic. Al Mapei Stadium è andata in scena la versione peggiore del serbo, quella dello scorso anno, per intenderci. “Non ha sfruttato un paio di situazioni importanti, ma non era stato benissimo negli ultimi giorni – dice Allegri -. A livello di squadra non è stata una bella partita”.