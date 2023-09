Juventus, Vlahovic cancella l'ombra di Lukaku, il serbo è già nella storia: ecco perchè

Con la doppietta contro la Lazio il bomber ha fatto segnare un record mentre sul web esplode la gioia dei tifosi bianconeri con qualche frecciata

17-09-2023 13:15

Ad andare a rileggere i giornali di un po’ di tempo fa c’è da sorridere: Lukaku sembrava ad un passo dalla Juventus, Vlahovic sballottato tra i vari club di Premier con timidi sondaggi di Psg e Bayern e lo stesso Chiesa veniva inserito come possibile partente con destinazione Liverpool. Dopo quattro giornate di campionato, però, tutto è cambiato e i due attaccanti bianconeri – che alla fine sono rimasti a Torino – stanno vivendo un magic moment.

Vlahovic e Chiesa la coppia più bella del campionato

Il serbo e l’ex viola sono stati decisivi nel 3-1 alla Lazio e non è la prima volta. Allegri è sempre più contento di Chiesa (“è stata la sua miglior partita da quando è con noi”) e si coccola Vlahovic che pure un mese fa avrebbe sbolognato volentieri pur di arrivare a Lukaku.

Vlahovic nella storia della Juventus

Il fantasma del gigante belga ex Inter è però definitivamente evaporato. L’avvio di stagione di Vlahovic ha spazzato via ogni rimpianto. Non solo. Vlahovic è il primo giocatore nella storia della Juve a segnare 4 gol nelle prime 4 gare di Serie A per 2 annate consecutive.

I tifosi della Juve irridono le vedove di Lukaku

Sui social è una rivincita per chi ha sempre creduto nel serbo: “Pubalgia a parte, sembra diverso anche mentalmente: più paziente, leader, calma o carica la squadra a seconda dei momenti. Leone!”, oppure: “A chi critica Vlahovic dovrebbe essere tolto il diritto di parlare di calcio” e poi: “Io ricordo un certo Trezeguet che non teneva la palla, non faceva salire la squadra ecc… Oppure Inzaghi… Però appena avevano una palla goal la buttavano dentro, ciò che conta nel calcio! Io me lo terrei stretto”

C’è chi non dimentica: “Vedove di Lukaku tutto bene??? avete esultato ai gol di Vlahovic oppure siete rimasti coerenti? e ancora: “”Mi piacerebbe sapere dove si saranno nascosti tutti gli juventini che assolutamente volevano mandare via” e anche: “Com’era? che non avevano intesa Vlahovic e Chiesa, che erano da vendere per fare cassa? Non ho sognato altro che vederli così fin da quando erano alla viola, andate a prendere quello che vi spetta da sempre, amici, complici, bomber cosa volere di più?” e infine: “Mi ha ricordato il miglior Higuain“.