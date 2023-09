Juventus, cambia lo scenario con Vlahovic: le mosse del club bianconero

La Juve sta valutando un possibile rinnovo contrattuale con il bomber, cercando di ridurre i costi annuali e consolidare il legame con il giocatore

10-09-2023 12:42

Rewind: a giugno e luglio tra i maggiori indiziati a lasciare la Juventus c’era Dusan Vlahovic. Incompatibilità con Allegri secondo alcuni, mossa per arrivare a Lukaku secondo altri, sta di fatto che per il serbo l’avventura in bianconero sembrava finita dopo solo un anno e mezzo tra gol, critiche e rimpianti, ma la situazione è cambiata. Ora, la Juventus sta considerando seriamente un rinnovo contrattuale con il centravanti. I bianconeri sono interessati a estendere il contratto di Vlahovic per almeno un altro anno ancora, oltre il 2026.

La Juventus valuta il rinnovo di Dusan Vlahovic: i motivi

Questa decisione è guidata da motivi tecnici ed economici: il club vuole rafforzare il legame tra il giocatore e la squadra, riducendo al contempo i costi annuali, come scrive la Gazzetta. Nonostante Vlahovic abbia ancora un contratto in scadenza nel 2026, il club e l’entourage del giocatore stanno considerando questa opzione di rinnovo per il 2027 con spalmatura dell’ingaggio attuale.

Il futuro di Vlahovic sarà deciso a ottobre

La decisione finale verrà presa dopo ulteriori discussioni che si terranno il prossimo mese. Al momento, nessuna parte ha preso una posizione definitiva sulla questione. La Juventus considera Vlahovic una parte fondamentale del suo futuro e della sua campagna di successo. I tifosi sono entusiasti del suo contributo alla squadra.

Il tecnico Massimiliano Allegri sta lavorando per migliorare il rendimento di Vlahovic, consapevole che i successi della squadra dipenderanno in gran parte dai suoi gol. L’obiettivo è servire il serbo in modo ottimale per sfruttarne l’instinto da bomber e della vena realizzativa del centravanti la Juve potrebbe avere doppiamente bisogno alla riprea dopo la sosta, contro la Lazio, visti i dubbi sul recupero di Chiesa.