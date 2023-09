Juventus, pasticcio Vlahovic: quell’autogol per caso alimenta i sospetti dei tifosi

Il centravanti favorisce il momentaneo 1-0 della Serbia sull’Ungheria (poi vittoriosa per 2-1) con un tiro sbilenco, deviato in porta da un difensore: l'errore rianima i critici

08-09-2023 12:24

Dusan Vlahovic ha segnato 2 gol nelle prime tre giornate del campionato di Serie A, eppure molti tifosi della Juventus continuano a nutrire dubbi sulle qualità del centravanti. I sospetti dei supporter bianconeri sono riemersi ieri sera dopo Serbia-Ungheria, quando Vlahovic ha fallito una facile rete, causando però al tempo stesso l’autogol del difensore avversario.

Vlahovic, serata complicata con la Serbia

Non è stata una serata felice quella vissuta ieri da Dusan Vlahovic con la sua nazionale. A Belgrado la Serbia è stata sconfitta in rimonta dall’Ungheria nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Vlahovic non è stato protagonista di una buona prestazione e diversi tifosi juventini che hanno seguito l’incontro sono tornati a criticarlo.

A destare l’attenzione dei tifosi bianconeri è stato in particolare l’autogol dell’ungherese Szalai in occasione del momentaneo 1-0 della Serbia.

Un errore di Vlahovic provoca l’autogol dell’Ungheria

La rete della Serbia, infatti, è scaturita proprio da un errore di Vlahovic. Il centravanti della Juventus ha ricevuto palla da Tadic, che in transizione è stato bravo ad attirare su di sé l’attenzione del portiere dell’Ungheria prima di scaricare palla sulla sinistra al compagno.

Nonostante la palla sul mancino, il suo piede favorito, e la porta vuota, Vlahovic ha calciato il pallone verso il centro dell’area piccola: l’impressione è che abbia commesso un errore tecnico, non che volesse restituire palla a Tadic. Per sua fortuna, però, la sfera è finita davanti a Szalai che ha completamente fallito il tentativo di spazzata, spedendo il pallone nella propria porta.

I tifosi della Juventus all’attacco di Vlahovic

L’errore del difensore ungherese ha di fatto rimediato a quello di Vlahovic. Tuttavia molti tifosi della Juventus hanno evidenziato sui social l’imprecisione del proprio attaccante. “Ok i troll che lo difendono, ma ‘sta cosa mi ha scioccato: noi abbiamo rifiutato 20 milioni + Lukaku per ‘sto scherzo della natura”, scrive su Twitter Marco, ricordando la trattativa fallita per lo scambio col Chelsea.

“Ringraziamo Maurizio Arrivabene che ce l’ha portato per soli 80 milioni di euro”, aggiunge Peppe. “Poi dicono che non segna per colpa del gioco difensivo di Allegri”, il commento di Giokar. “Ehh ma Weah dice che Vlahovic è fortissimo”, scrive Bps ricordando le parole dell’esterno statunitense.