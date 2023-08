Calciomercato oggi 20 agosto: Vlahovic-Lukaku, Juve ora che fai?

La grande prova di Vlahovic contro l'Udinese cade nel giorno in cui Pochettino "libera" Lukaku per la Juve. Il Milan insegue Fullkrug, l'Inter Pavard. Le novità su Napoli e Roma.

20-08-2023 22:44

Sicuri che alla Juventus Vlahovic non serva? E che Lukaku possa dare qualcosa in più rispetto al serbo? Il dubbio è legittimo, a giudicare almeno dall’ottima prestazione del serbo contro l’Udinese. Gol a parte, l’ex viola è apparso pienamente al centro del progetto, coinvolto in tutto e per tutto nel nuovo corso bianconero. Tutto questo nel giorno in cui Pochettino, di fatto, ha “liberato” Lukaku una volta per tutte: il belga è libero di andar via dal Chelsea.

Juve, le novità su Lukaku e Berardi. Kean in Spagna?

Se la situazione relativa all’attaccante è in evoluzione, con Lukaku che – per ammissione del tecnico dei Blues – lascerà comunque certamente Londra entro la conclusione della sessione estiva di mercato – quella sull’esterno sembra chiusa. Carnevali, ds emiliano, prima del match con l’Atalanta ha chiarito che “Berardi resterà al Sassuolo, c’è stata una trattativa con la Juventus nella quale c’era distanza. La Juve non ha dato una risposta nei tempi, per noi è troppo tardi”. Novità in uscita su Kean: l’attaccante ha estimatori in Spagna, nel Siviglia, e potrebbe partire nei prossimi giorni.

Milan, c’è Pellegrino: l’attaccante può arrivare dalla Germania

Di Kean si era parlato anche a proposito del Milan. L’attaccante invocato da Pioli e dagli stessi tifosi rossoneri, però, in realtà potrebbe essere un tedesco. Si tratta di Fullkrug, centravanti classe 1993 che lo scorso anno ha segnato gol a grappoli nel Werder Brema. Secondo la Bild, il Milan si è fatto avanti con decisione per lui. Novità sono attese nei prossimi giorni, Fullkrug sarebbe ben contento di lasciare Brema per Milano. Preso, intanto, Pellegrino, difensore argentino proveniente dal Platense. Lunedì l’arrivo in Italia, a seguire visite mediche e firma.

Napoli, l’indizio di Lindstrom e quello di Gabri Veiga

Un attaccante il Napoli lo ha già preso, Cheddira dal Bari: il marocchino, però, è stato immediatamente girato in prestito al Frosinone. Due i colpi in cantiere per i campioni d’Italia. Il primo è Gabri Veiga, che qualcuno attendeva in Italia già oggi: in realtà è rimasto in Spagna, come testimoniato da uno scatto su Instagram durante una festa di compleanno. Secondo As, si tratta ancora tra il club partenopeo e gli agenti. Fumata bianca, comunque, in arrivo. Altro indizio social, quello di Lindstrom: l’esterno danese dell’Eintracht ha aggiunto una bandiera italiana nella sua bio Instagram, per i tifosi azzurri un segnale chiarissimo.

Roma, le parole di Tiago Pinto su mercato e bomber

Anche la Roma è alla ricerca di un attaccante, nonostante Belotti abbia ritrovato i gol contro la Salernitana. Il punto l’ha fatto Tiago Pinto proprio prima del match coi granata: “Mancano dodici giorni alla fine del mercato, è presto per parlare di quello che potrà succedere. Manca ancora tempo per chiudere il mercato – ha aggiunto il ds – e sappiamo che ci sono altri mercati che chiudono il 15 settembre. Da parte mia non posso fare pronostici sull’attaccante”.

Samardzic-Inter, la versione di Pozzo. Novità su Pavard

L’Inter, infine, è a caccia di un difensore: Pavard. Stando agli ultimi rumors, la società nerazzurra ha fatto sapere al Bayern di essere pronta a uno sforzo e di poter superare eventualmente quota 30 milioni per il francese. Il problema? Il Bayern lo lascerà andare solo dopo aver eventualmente trovato un sostituto valido. Definitivamente chiusa, invece, la telenovela Samardzic. A spegnere tutte le indiscrezioni ci ha pensato il presidente friulano Pozzo: “Samardzic? Sono incidenti di percorso, il ragazzo è rientrato, si è allenato bene ed è pronto per scendere in campo. È un ragazzo serio”.