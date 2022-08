Sassuolo: la procura della Figc apre un procedimento contro Berardi. "Comportamento violento"

09-08-2022 22:55

“Il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico Berardi”. È la notizia rilanciata, in queste ore, dall’Ansa.

Il giocatore del Sassuolo ieri, lunedì 8 agosto, è stato protagonista di una lite al termine della partita di Coppa Italia contro il Modena. “Il procuratore, acquisito agli atti il video diffuso sul web, ha avviato – scrive l’Ansa – il procedimento per il comportamento violento tenuto ai danni di un tifoso nei pressi dello stadio Braglia”.

Il Modena ha eliminato il Sassuolo vincendo per 3-2 grazie alla rete di Falcinelli e alla doppietta di Mosti. Per i neroverdi è andato in gol proprio Berardi (su calcio di rigore) e Ayhan. Al termine dell’incontro, come detto, attimi di tensione tra il giocatore della Nazionale e alcuni supporter del Modena che avrebbero insultato lui e la sua famiglia. Provvidenziale l’intervento del secondo portiere del Modena, Narciso, e alcuni addetti alla sicurezza, che hanno evitato che la situazione degenerasse. “Una volta raffreddati i bollenti spiriti c’è stata – ricostruisce Tuttosport – la pace tra Berardi e il tifoso modenese più acceso, che si è anche scusato con il capitano dei neroverdi”. Ora, però, come rilanciato dall’Ansa il procuratore della Federcalcio ha aperto un procedimento nei suoi confronti.