Sassuolo, nessuna schiarita sul futuro di Dionisi

Prendono corpo le alternative al Mister toscano: Aquilani e Grosso, protagonisti con la Fiorentina Primavera e il Frosinone a un passo dalla Serie A.

27-04-2023 22:15

Non c’è certezza sulla prosecuzione del matrimonio tra il Sassuolo e Alessio Dionisi, che ha messo a segno vittorie prestigiose anche in questa Serie A, basti pensare ai colpacci nell’Olimpico giallorosso e nel Meazza rossonero e alla vittoria di misura sulla Juventus, nell’ultima esibizione al Mapei: la socetà, che nella persona di Giovanni Carnevali è intenzionata a confermare l’ex Imolese ed Empoli, è rimasta spiazzata da un girone di andata a marce ridotte e lo stesso allenatore toscano pare abbia da rimproverare qualche cosa in termini di calciomercato invernale.

In caso di addio, i neroverdi potrebbero fiondarsi su questi nomi: Fabio Grosso, ormai a un passo dalla promozione con il Frosinone, e Alberto Aquilani, che si è messo in luce con la Primavera della Fiorentina, come riporta ‘SassuoloNews’.