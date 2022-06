Sassuolo: Pegolo rinnova per un altro anno

15-06-2022 20:29

Gianluca Pegolo continua la sua avventura in Serie A. A 41 anni suonati, il portiere nativo di Bassano del Grappa ha prolungato di un altro anno il suo contratto col Sassuolo, in cui milita fin dal 2013, il primo dei neroverdi nella massima serie che è stato anche l’unico in cui, appena arrivato, ha giocato da titolare nelle file degli emiliani. Pertanto la prossima per lui sarà la decima stagione consecutiva col Sassuolo. In precedenza in Serie A ha giocato nel Verona, società nella quale è cresciuto calcisticamente, e nel Siena, ma anche nel Mantova e nel Parma in Serie B e nel Fiorenzuola in Serie C2. Nel massimo campionato italiano Pegolo ha totalizzato 111 presenze.

