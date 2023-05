Sassuolo, per Laurienté stagione finita in anticipo

Operato al ginocchio, l'attaccante neroverde sarà pronto per il ritiro estivo della prossima stagione

17-05-2023 16:32

Stagione terminata in anticipo per Armand Laurienté, l’attaccante del Sassuolo. È stato infatti operato al ginocchio nella giornata di ieri. Questo il comunicato emesso dal club neroverde sul francese: “In data 16 Maggio l’attaccante neroverde Armand Laurientè è stato sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale programmata da tempo. L’intervento effettuato dal Prof Christian Fink, presso la clinica “Privatklinik Hochrum” di Innsbruck, è perfettamente riuscito”.

E ancora: “Il nostro medico social Riccardo Saporiti ha accompagnato il giocatore ed ha assistito all’intervento chirurgico. Il calciatore sarà a disposizione a partire dall’inizio del ritiro estivo della prossima stagione”.