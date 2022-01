31-01-2022 11:53

Il Sassuolo accelera per l’arrivo di Luca Moro, in vista di una possibile cessione di Gianluca Scamacca in estate. Il club neroverde ha chiuso per l’attaccante del Padova, attualmente in prestito a Catania: il giocatore ha sostenuto le visite mediche con il club emiliano.

Luca Moro, che sarà pagato 4 milioni di euro più bonus, resterà in prestito in Sicilia fino al termine della stagione.

