Saudi League, premio-partita per Koulibaly e soci fa scalpore. Sprofonda l'Al Ettifaq di Gerrard

Un ricco premio post partita fa esplodere di gioia l'Al Hilal che festeggia da prima in classifica a +7 dall'Al Nassr di CR7. Cosa è successo ieri

03-12-2023 12:17

Brutta giornata per Ronaldo e compagni, splendido momento invece per Koulibaly e Milinkovic Savic. Nella Saudi League è l’Al Hilal a volare al primo posto in classifica dopo la vittoria contro la seconda classificata: l’Al Nassr del talento portoghese. E mentre la squadra allenata da Luis Castro esce dal campo tra le furiose polemiche contro l’arbitraggio, è festa sugli spalti e negli spogliatoi dell’Al Hilal dopo il regalo di un ricco premio post vittoria riservato dal presidente a tutta la rosa. Continua invece a deludere l’Al Ettifaq di Gerrard che perde fuori casa contro i terzultimi in classifica. Il riassunto delle gare della quindicesima giornata di Saudi League PRO.

Al Hilal: il presidente regala 100mila riyal a testa ai suoi giocatori

Primo posto in classifica a +7 dall’Al Nassr, seconda classificata: l’Al Hilal resta l’unica squadra ancora imbattuta dopo 15 giornate di campionato. Dopo la vittoria per 3-0 su Ronaldo e compagni, il presidente dell’Al Hilal, Fahad bin Nafel, ha deciso di ricompensare i suoi uomini con 100mila riyal a testa (equivalgono a circa 25mila euro). Il ricco premio vittoria è stato annunciato negli spogliatoi dal presidente. Koulibaly, Milnkovic Savic e Mitrovic, gli eroi della gara, sono stati tra i primi a festeggiare dopo aver ricevuto la notizia. Anche senza Neymar l’Al Hilal si conferma una super potenza di questo campionato.

Gerrard è ora in bilico, continua a deludere il suo Al Ettifaq

Ci si attendeva una scossa anche dall’ Al Ettifaq dopo le vittorie dell’Al Ittihad di Marcelo Gallardo e dell’Al Ahli. La sconfitta per 1-0 fuori casa della squadra allenata da Gerrard non fa altro che peggiorare i piani della remuntada in classifica per il tecnico inglese: l’Al Ettifaq sprofonda al settimo posto in classifica e vede aumentare il divario con l’Al Ittihad, attualmente al quarto posto, di ben cinque punti.

Saudi League: sorpresa per Al-Taawoun di Barrow e per Al Taee

A completare la quindicesima giornata di Saudi League c’è stata anche l’Al Taawoun che ha battuto per 2-1 fuori casa l’Al Shabab di Ever Banega e Yannick Carrasco, l’unico a segnare dei suoi uomini. Musa Barrow, in campo per quasi tutti e 90 i minuti, esce vittorioso e vede il suo Al-Taawoun volare al quinto posto in classifica.

Sorprendono anche l’Al Taee che batte fuoricasa per 1-0 l’Al Fateh e l’Al Raed che si riprende e vince per 2-0 in casa contro l’Al Wehda dell’ex Ighalo, ora al 17esimo posto.

