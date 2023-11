Brasile, Neymar fa scoppiare un altro caso: chiede foto a una modella su sito hot, il video è virale

Il caso Neymar e la richiesta a luci rosse ad Aline Farias: ancora pasticci per l'attaccante della Selecao. Intanto, la moglie Bruna Biancardi lancia un segnale social.

28-11-2023 10:32

Figuraccia di Neymar Jr, fuoriclasse brasiliano attualmente in forza all’Al-Hilal e alle prese con il grave problema al ginocchio. Il numero 10 della nazionale verdeoro è stato sorpreso a inviare messaggi hot su un sito a luci rosse alla modella e influencer Aline Farias, che ha reso note le conversazioni con il fenomeno ex PSG e Barcellona. Ecco cosa è successo dopo la recente separazione con Bruna Biancardi.

Neymar chiede Foto di Nudo a una modella su un sito Hot: il video virale

Neymar è nei guai. Dopo la separazione con Bruna Biancardi, il miglior marcatore della Seleçao si è reso protagonista di alcune conversazioni hot con la modella Aline Farias, influencer che vanta più di un profilo su Instagram, complice la presenza di contenuti a luci rosse che a volte portano alla chiusura di un account.

La richiesta di Neymar alla content creator è stata piuttosto esplicita: il talento brasiliano ha provato a stuzzicare Aline, chiedendole foto in topless o scatti intimi, presenti su una piattaforma a pagamento sulla quale è iscritta la stessa Farias. La ragazza, lusingata dall’ex Barça, è stata al gioco, ma lo ha spinto ad abbonarsi al sito di riferimento, così da avere accesso ai contenuti richiesti.

Nelle chat pubblicate online dalla rivista di gossip Pronto Faley, Neymar chiede a più riprese foto di nudo alla Farias, fino ad iscriversi alla piattaforma e a navigare tra gli scatti hot della ragazza: “Sono per qui vedere”, ha scritto il fenomeno dell’Al-Hilal, allegando l’emoji di una “fiamma”.

NEYMAR E LA CHAT CON UNA MODELLA: IL VIDEO VIRALE (Clicca qui sotto)

Neymar e la relazione con Nathalia Morais

Non è un momento facile per Neymar Jr, ancora nel pieno del percorso riabilitativo, in attesa che arrivi la primavera. La rottura del legamento crociato anteriore e del menisco, proprio nei giorni che hanno caratterizzato il suo trasferimento in Arabia Saudita, hanno portato il classe ’92 a distrarsi in altro modo, lontano dal terreno di gioco.

Oggi, Neymar è nella sua villa a Mangaratiba, alle porte di Rio de Janeiro, dove starebbe vivendo una relazione con l’attrice Nathalia Morais, che ha sempre sottolineato ai media come non le importassero le voci relative ai flirt della star brasiliana.

Il messaggio di Bruna Biancardi dopo la separazione con Neymar

Dopo l’ennesimo tradimento, si sono evidentemente raffreddati i rapporti tra Neymar Jr e Bruna Biancardi, mamma della piccola Mavie, nata lo scorso 7 ottobre. Nonostante la gioia per la nascita della loro figlia, il calciatore non sembra essere riuscito ad essere fedele, nelle settimane successive all’infortunio e all’operazione al ginocchio.

I social, in questi momenti, aiutano a comprendere lo stato d’animo delle persone, anche attraverso semplici passaggi, frasi o immagini. È il caso della Biancardi, che ha pubblicato un bigliettino con un messaggio ben preciso, che fa riferimento ad un cuore spezzato e ad un amore difficile.