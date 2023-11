Neymar, doppio dramma: provano a sequestrare la figlia e una sua amica muore giovane dopo liposuzione

Martedì nero per Neymar, fermo ai box per un grave infortunio: 3 banditi hanno preso in ostaggio i genitori della compagna dopo aver derubato in casa

08-11-2023 10:19

No, non è decisamente un momento periodo positivo per Neymar. Dopo il terribile infortunio rimediato col Brasile, l’asso dell’Al-Hilal ha vissuto un doppio incubo nella stessa giornata: la violenta rapina nell’abitazione dei genitori della compagna, tenuti anche in ostaggio dai banditi, e la morte di una giovane amica che si era sottoposta a liposuzione.

Il martedì nero di Neymar: duro colpo per la stella brasiliana

Fermo ai box per la rottura del crociato e del menisco del ginocchio sinistro avvenuta durante il match tra Brasile e Uruguay e con l’avventura in Arabia Saudita mai decollata per via del brutto infortunio, Neymar ha trovato motivo di gioia nella nascita della piccola Mavie, per cui ha tremato quando, martedì, dei banditi hanno fatto irruzione nell’abitazione dei genitori della compagna, Bruna Biancardi, in un complesso residenziale nella città di Cotia, a San Paolo.

Dramma Neymar: l’assalto dei banditi in casa, cosa è successo

Tre uomini armati hanno preso d’assalto la casa, prendendo in ostaggio i genitori della fidanzata di Neymar, di 52 e 50 anni. È stata la stessa influencer a rivelarlo su Instagram, sottolineando che lei, Mavie – la figlia avuta da Neymar che da poco ha compiuto un mese – e la sorella non erano in casa al momento della rapina.

I malviventi hanno portato via borse, orologi e gioielli di valore. La polizia ha poi fatto sapere che un giovane di 20 anni è stato arrestato sul posto, un altro è già stato identificato, mentre continuano le indagini per identificare il terzo rapinatore.

Il dolore di Neymar per la scomparsa di una giovane amica

Oltre alla rapina, che, per fortuna non ha visto coinvolta la figlia di un mese, Neymar ha pianto la scomparsa di Luana Andrade, modella di 29 anni morta in seguito alle complicazioni subentrate dopo un intervento di liposuzione. Così in una storia su Instagram l’ex Barcellona e Paris Saint-Germain: “Prima di tutto l’aggressione che hanno subito i genitori di Bru, ma grazie a Dio stanno tutti bene! In secondo luogo, la morte di un’amica. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia, che Dio accolga Luana a braccia aperte”.