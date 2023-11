Mondiali, psicodramma Brasile: rischia l’eliminazione e di perdere Ancelotti

Tre sconfitte nelle ultime tre gare per la Nazionale verdeoro. Che si interroga su presente e futuro, non più certa dell'arrivo del tecnico del Real

23-11-2023 09:15

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Cosa sta accadendo al Brasile? Sono in molti a chiederselo, considerati i risultati recenti della Nazionale verdeoro. Che non vince da 4 partite nelle quali ha collezionato 3 sconfitte e un pareggio e che rischia di non qualificarsi ai prossimi Campionati del Mondo. Sarebbe un paradosso, considerato che i sudamericani rappresentano la storia della competizione essendo il team che se l’è aggiudicata più volte. Ma il presente racconta di un gruppo che è anni luce lontano a quello del passato.

3 ko di fila e una qualificazione ai Mondiali a rischio

L’ultimo doloroso ko il Brasile lo ha rimediato nel match interno con l’Argentina. Senza Neymar e Vinicius jr, infortunati, la Seleção è capitombolata di fronte ai campioni in carica del mondo grazie al gol di Otamendi. Questa sconfitta arriva dopo quelle contro Colombia e Uruguay, con i Pentacampioni che si sono allontanati dalle zone alte della classifica del gruppo della qualificazione fino ad arrivare all’attuale sesto posto. Manca ancora molto, naturalmente, e tutto è possibile ma il campanello d’allarme è lanciato.

Diniz è solo un traghettatore, il prescelto è Ancelotti

In più c’è la questione panchina da analizzare. Al momento su quella verdeoro vi si è seduto Fernando Diniz, l’uomo che ha portato la Fluminense a vincere la Coppa Libertadores. Si tratta però di una soluzione ad interim, che tra l’altro ha convinto poco sia i giocatori che l’ambiente in generale. Per il futuro i sudamericani avrebbero già scelto l’uomo dal quale ripartire per costruirsi un futuro degno di un passato glorioso. Il nome è quello di Carlo Ancelotti, promesso sposo del Brasile.

I dubbi di Carletto che non vorrebbe lasciare il Real

Quindi tutto fatto per l’arrivo dell’allenatore italiano in Sudamerica? Neanche per sogno. Ad oggi pare non ci sia nessuna firma sul contratto, con Carlo Ancelotti che nutrirebbe più di qualche dubbio sulla possibilità di lasciare un club come il Real Madrid. Anche perché i risultati degli ultimi tempi dei Blancos sono confortanti e ci sono nuove stelle che stanno nascendo sulle quali costruire un nuovo progetto altrettanto vincente. Come se non bastasse, neppure in Brasile sono tutti convinti della scelta del tecnico di Reggiolo.

Non tutti vogliono Ancelotti, Romario sponsorizza Diniz

Un parere contrastante alla nomina di Ancelotti quale Commissario Tecnico del Brasile è arrivate da Romario. Che da queste parti, ovviamente, non è uno qualunque. L’ex campione ha caldeggiato pubblicamente la conferma di Fernando Diniz, anche per una sorta di campanilismo. Insomma, non proprio una tavola apparecchiata per accogliere al meglio uno degli allenatori più vincenti in circolazione. Il futuro della Seleção è un rebus, Ancelotti rischia davvero di saltare?