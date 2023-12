Saudi League, Milinkovic Savic fa piangere Ronaldo che fa un gestaccio gli arbitri, l’Al-Hilal in fuga

Un gol annullato per fuorigioco fa esplodere di rabbia Cr7 che fa un gestaccio all'arbitro, Luis Castro mostra dal telefonino la validità della rete

02-12-2023 14:00

I fuochi d’artificio – all’entrata in campo delle squadre – al King Fahd Stadium di Riyadh sono stati solo il preludio di quello che sarebbe accaduto nel derby di Saudi League tra Al Hilal e Al Nassr. Dal telefonino dell’allenatore Luis Castro che mostra in diretta agli arbitri come il gol annullato a CR7 fosse valido al gesto provocatorio del portoghese nei confronti degli arbitri: “corrotti!”. Mitrovic con la sua doppietta fa piangere Ronaldo e i cori “Messi, Messi, Messi” dei tifosi dell’ Al Hilal fanno infuriare il portoghese che manda baci ironici alla tifoseria avversaria. L’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic resta imbattuta dopo 15 giornate e vola ancora di più in classifica dopo la vittoria per 3-0 contro l’Al Nassr -al termine di una gara durata 100 minuti ed in bilico fino all’89’- che ora scende a meno sette dal primato. Il riassunto del super derby arabo e delle partite della 15esima giornata di Saudi League.

Il gesto di Ronaldo contro gli arbitri fa il giro del mondo

Un super gol di CR7 segnato al volo sarebbe valso il pareggio momentaneo dell’ Al Nassr sull’Al Hilal. Il Var non interviene ma il fuorigioco semiautomatico mostra con oltre 5 minuti di ritardo che il gol non era regolare per questione di millimetri, a causa probabilmente della spalla super muscolosa del portoghese che sporgeva di poco in avanti.

Le proteste furiose di Ronaldo non fanno altro che far infuocare gli animi di tutti: il fallo di mani di Koulibaly non visto dagli arbitri e l’uscita del portiere dell’Al Hilal che prende di striscio Ronaldo -facendolo cadere a terra- scatenano ulteriormente il portoghese. Fino all’ 89esimo il derby tra Al Hilal – Al Nassr era ancora apertissimo: il primo gol è segnato dall’ex Milinkovic Savic al 64′ poi dominio della squadra del portoghese fino alla doppietta finale di Mitrovic.

I 100 minuti di gara (9 minuti di recupero nel finale arrivati a 10) sono stati conditi dalle proteste di Ronaldo che si è arrabbiato con il fischietto colombiano, Wilmar Roldán, per le sue decisioni con il relativo gesto del portoghese che allude alla corruzione per il gol annullato, il fallo di mani di Koulibaly non visto, il rigore reclamato per fallo del portiere Bounou e le ripetute perdite di tempo non sanzionate.

Luis Castro mostra dal telefonino la regolarità del gol di Ronaldo

Succede di tutto nel finale di gara, anche che l’allenatore dell’Al Nassr, Luis Castro, abbia protestato con il guardalinee e mostrato dal suo telefonino le immagini del gol annullato da CR7 per affermare che in realtà fosse valido. Dopo il primo gol di Mitrovic è arrivata anche un’ espulsione diretta dell’arbitro al difensore dell’Al Hilal, Al-Boleahi, per aver fatto un gesto provocatorio contro la curva dell’Al Nassr.

Ma non finisce qui: Mitrovic segna ancora dopo soli 3 minuti, facendo una finta secca su Laporte, e chiude la gara per 3-0 al 92′. Dopo poco l’Al Nassr segna ancora con Marran ma il gol è di nuovo annullato per fuorigioco di Ronaldo. Vince ancora l’Al Hilal e resta imbattuta dopo 15 turni a quota 41 punti in campionato anche senza Neymar, infortunato fino a fine stagione, e con un super Mitrovic a quota 13 gol e meno due da Ronaldo.

Le altre partite e la classifica attuale della Saudi League PRO

Il super match di ieri alle 19:00 è stato trasmesso su La7/D (canale 29 digitale terrestre) che ha acquisito i diritti televisivi in Italia della Saudi League (visibili anche su La7 e La7.it). La sconfitta dell’Al Nassr sull’Al Hilal complica i piani delle inseguitrici e manda Koulibaly e Milinkovic primi a +7 dall’altra squadra di Riyadh, al secondo posto. Al terzo posto c’è ora l’Al Ahli di Gabri Veiga e Kessié a -4 dall’Al Nassr e in quarta posizione c’è attualmente l’Al Ittihad di Marcelo Gallardo a -2 dal terzo posto a quota 28 punti.

Nella giornata di ieri è stata anche giocata la sfida tra Al Fayha e Damac terminata per 2-4.

Oggi in campo dalle 16:00 ci sarà l’Al Ettifaq di Gerrard che in trasferta troverà l’Al Akhdoud e Al Fateh contro Al Taee. Alle 19:00 in campo anche Al Shabab contro Al Taawoun e Al Raed contro Al Wehda, a conclusione della quindicesima giornata di Saudi League PRO.