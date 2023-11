Saudi League, l'Al Ittihad di Benzema sprofonda, non si ferma l' Al Hilal, cosa è successo ieri

Benzema continua il suo periodo no in Saudi League, ne approfittano Koulibaly e Milinkovic Savic dell'Al Hilal che svettano in attesa di Ronaldo

04-11-2023 10:39

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Sembrava essersi ripreso Karim Benzema -dopo i due gol nelle ultime due partite in Saudi League- ma l’attaccante francese non è ancora realmente uscito dal periodo di crisi iniziato da quando è arrivato in Arabia Saudita. Dopo una sua prestazione flop, l’Al Ittihad cade per 1-0 contro l’Al Shabab di Carrasco e Banega ed è ora a undici punti dal primo posto. Resiste l’Al Hilal che vince ancora e mantiene saldo il primo posto, in attesa dell’Al Nassr di Cr7 che scenderà oggi in campo. Il riassunto degli anticipi della dodicesima giornata di Saudi League PRO.

L’Al Ittihad di Benzema si allontana sempre di più dalla vetta

Le recenti polemiche su Benzema non lasciano ancora in pace l’attaccante francese. Una brutta sconfitta per l’Al Ittihad, che cede contro l’Al Shabab nell’incontro di Saudi Pro League, porta la squadra allenata da Nuno Espirito Santo al sesto posto in classifica a 21 punti. La formazione dell’ex bomber del Real Madrid, Luiz Felipe e Kante (tutti in campo dal 1′) viene piegata dal gol di Carlos Junior in apertura e manca così la possibilità di aggancio al 3° posto della classifica.

All’Al Hilal non manca Neymar

Se l’Al Ittihad di Benzema è croce, l’Al Hilal di Neymar è delizia, nonostante il brasiliano sia infortunato e lontanissimo dal tornare sui campi da gioco. L’Al Hilal non sembra sentire la mancanza dell’attaccante: Koulibaly e Milinkovic Savic si godono il primato grazie alle reti di Mitrovic (1-0) – che ha segnato il suo nono gol in campionato su rigore ed è ora a soli due reti da Cristiano – e Al Dawsari (2-0) premiato come miglior giocatore asiatico.

Oggi in campo scenderà l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo su LA7 D

In campo questa sera ci sarà l’Al Nassr di Cristiano contro l’Al Khaleej. Il match andrà in onda su La7 D (canale 19 digitale terrestre) a partire dalle 19:00 e in replica su La7 dalle 00:35. Per l’Al Nassr sarà fondamentale vincere per non restare indietro: il vantaggio dell’Al Hilal è ora di sette punti con una partita in più già giocata.