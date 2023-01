Saudi Tour, Jonathan Milan vince la seconda tappa

Il velocista friulano della Bahrain Victorious precede Dylan Groenewegen sul traguardo di Shala Sijlyat Rocks e conquista il terzo successo da professionista.

31-01-2023 16:00

Il 2023 di Jonathan Milan inizia con il piede giusto. Il velocista friulano si è infatti aggiudicato la seconda tappa della settima edizione del Saudi Tour, il giro ciclistico dell’Arabia Saudita. Sul traguardo di Shala Sijlyat Rocks, il corridore della Bahrain Victorious ha regolato gli olandesi Dylan Groenewegen, vincitore della prima tappa, eCees Bol, riuscendo a primeggiare in uno sprint tutt’altro che facile, complice il forte vento che ha soffiato sul percorso e in particolare sul traguardo. Buon nono posto per Simone Consonni (Cofidis).

Lo stesso Groenewegen resta al comando della classifica generale con sei secondi di vantaggio sullo stesso Milan, che lunedì non aveva potuto disputare la volata a causa di un problema meccanico. Per Milan si tratta del primo successo del 2023 e del terzo da professionista, dopo le due tappe vinte al Giro di Croazia 2022.

Il 22enne campione olimpico di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre, nonché argento iridato in carica nell’inseguimento a squadre e in quello individuale, sembra quindi pronto per un’annata nella quale l’obiettivo è quello di partecipare ad un grande Giro per testare la propria crescita nelle volate. Da definire con la squadra se il friulano correrà il Giro d’Italia o il Tour de France.