Saudi Tour, tappa e maglia per Ruben Guerreiro

Il portoghese della Movistar si aggiudica la penultima frazione da Maraya a Harrat Uwayrid togliendo la maglia verde a Jonathan Milan: Formolo insegue a otto secondi.

02-02-2023 14:36

Nuovo cambio della guardia al comando della classifica del Saudi Tour 2023. Alla vigilia della tappa conclusiva il nuovo leader è il portoghese della Movistar Ruben Guerreiro, che si è aggiudicato la quarta tappa strappando la maglia verde a Jonathan Milan. Guerreiro ha avuto la meglio nello sprint a tre su Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), i due compagni della fuga decisiva che ha preso forma ai -9 dal traguardo, ai piedi della salita finale.

Del resto la Maraya-Harrat Uwayrid, di 163,4 km, era una tappa dedicata agli scalatori e lo spettacolo previsto non è mancato.

Qualche rammarico per Formolo, che pareva il più pimpante del terzetto al punto da provare ad anticipare Guerreiro e Buitrago, salvo non riuscire a rispondere alla controffensiva dei due. Altro piazzamento nei dieci per Simone Consonni, 10° a 28” e giunto insieme al gruppetto dei principali inseguitori, che comprendeva anche Jonathan Milan, difesosi molto bene pur in una tappa poco confacente alle sue caratteristiche.

Guerreiro comanda con 8 secondi di vantaggio su Formolo alla vigilia della tappa finale, dalla città vecchia di Al Ula a Maraya, di 143 km