Sbk, Razgatlioglu furente con Gerloff

In Superbike tiene banco il gravissimo errore di Garrett Gerloff, che fresco di rinnovo con Yamaha ha steso al via del Gp di Assen il compagno di scuderia Toprak Razgatlioglu.

Il pilota turco, che ha perso terreno prezioso in classifica generale dal leader Rea, non le ha mandate a dire allo statunitense dopo la gara: “Sono sorpreso perché stiamo parlando veramente di un grosso errore, un errore molto stupido, non si trattava nemmeno del secondo giro, ma della partenza, perché rischiare una frenata così al limite?”.

“Sono in lotta per il campionato e sono un pilota Yamaha. In questa gara avevo veramente la possibilità di giocarmela dopo gli aggiustamenti apportati al setup dopo Gara-1. Avevo la stessa gomma della Superpole Race dove mi ero trovato bene. Adesso ogni gara sarà una battaglia per me e devo cercare di vincerne il più possibile. Sono a -37, ma non mi arrendo. Vedremo che succederà”, sono le parole a Servus Tv.

OMNISPORT | 25-07-2021 22:22