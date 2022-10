04-10-2022 13:54

Può riaprire i giochi o dire addio per quest’anno al titolo mondiale Jonathna Rea che si appresta a scender ein pista questo weekend sul tracciato di Portimao. Una pista sulla quale il pilota della Kawasaki è il più vincente di sempre e per questo motivo, andrà tenuto d’occhio.

Rea ha voglia di fare bene e soprattutto di tornare a salire sul gradino più alto del podio. L’ultima volta fu a Estoril il 22 maggio scorso in Gara 2. Poi un digiuno di successi davvero particolare e insolito per il sei volte campione del mondo SBK, che si sta scontrando con grandi rivali come Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu per la conquista del titolo 2022.

Al momento la classifica dice che il favorito per la vittoria finale sia Alvaro Bautista con la sua Ducati: per lui 394 punti contro i 335 della Yamaha di Toprak Razgatlioglu, poi in terza posizione appunto Rea a quota 327. Nelle quattro gare che mancano alla fine del campionato iridato, tutto può ancora succedere.

A Rea però serve reagire e trovare la scintilla giusta: la tripletta di Bautista a Barcellona ha fatto male e rischia di lasciare un segno indelebile sulla stagione. Nonostante questo, il nord-irlandese e il suo team hanno svolto due giornate di test la scorsa settimana: Johnny spera di ridurre i 67 punti che lo separano dallo spagnolo, leader della classifica.

“Portimao è un circuito davvero molto entusiasmante e fantastico, dove ho molti ricordi speciali. È un tracciato molto impegnativo, ha molte caratteristiche diverse, dalle curve lente a quelle veloci, ingressi ciechi e salite. Abbiamo avuto un certo successo lì. Dopo Barcellona, ​​dove siamo stati in grado di estrarre tutto il potenziale dalla nostra Ninja ZX-10RR, mi aspetto di andare in Portogallo e continuare a lavorare con il mio team per creare un buon pacchetto gara. L’obiettivo è quello di avere ovviamente un buon fine settimana. Voglio davvero tornare a vincere dopo questa parte di metà stagione, dove ho vinto poco”.