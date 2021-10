SBK, Rea ringrazia Rossi e rimpiange il mancato approdo in MotoGP

30-10-2021 13:41

Sono complimenti importanti quelli ricevuti da Jonathan Rea. Il pilota britannico, autentica leggenda della Superbike, è stato elogiato nientemeno che da un altro pilota iconico come Valentino Rossi.

Costui, con le sue parole (“È un peccato che Jonathan Rea non abbia avuto la possibilità di mettersi alla prova in MotoGP cinque o sei anni fa. Guida davvero bene e aveva il potenziale per essere veloce in MotoGP”), è riuscito a mitigare la delusione che negli ultimi tempi ha cominciato a farsi strada con sempre più insistenza in Rea: quella del mancato approdo in MotoGP.

“È davvero bello che Valentino lo abbia detto perché è il più grande di tutti i tempi nelle corse motociclistiche. Abbiamo grande rispetto reciproco. A volte mi manda messaggi dopo una gara o viceversa. Sono un suo grande fan, di lui e di quello che ha ottenuto nella sua carriera” ha affermato l’alfiere della Kawasaki prima di soffermarsi sul dispiacere della MotoGP.

“Certo è un peccato perché non ne ho mai avuto la possibilità. Ho fatto due wild card nel 2012. Sono arrivato settimo e ottavo. Non è andata male, ma è andata così. Avrei voluto la MotoGP, ma non è successo. Ho avuto dei momenti difficili nella mia carriera quando correvo ancora con la mia ex squadra. Ho passato momenti fantastici e momenti difficili. Ero super felice quando sono arrivato in Kawasaki. La mia vita è stata molto bella. Sono stato in grado di vincere molto”.

L’unico vero rimpianto di Rea dunque è legato al non sapere dove sarebbe potuto arrivare nella classe regina.

“L’unica domanda che devo pormi è: ‘Cosa avrei ottenuto in MotoGP?’ Non lo so. Mi dispiace perché non ne ho mai avuto una reale possibilità. Ma questa è la vita”.

