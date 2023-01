Scalvini, è derby d'Italia ma ci sono pure le big d'Europa

17-01-2023 13:18

Pronta un’asta per Giorgio Scalvini, il difensore dell’Atalanta che a suon di prestazioni si è conquistato la maglia da titolare e l’interesse di big italiane ed europee. Il presidente Percassi ha fatto sapere che non accetterà offerte per gennaio, solo per l’estate. L‘Inter è da tempo sulle sue tracce e ha la contropartita giusta, ossia Giovanni Fabbian, che piace ai bergamaschi. La Juventus ha avuto contatti con gli agenti del giocatore. E poi ecco Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Liverpool. Il prezzo è di 40 milioni di euro.