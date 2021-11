Scamacca, autogol social dopo le prodezze col Milan: bufera sul web

29-11-2021 09:43

In campo è stato un fenomeno, un gol e mezzo al Milan e una partita da ricordare, ma fuori Scamacca ha commesso un’autorete davvero clamorosa. Il bomber del Sassuolo si è reso protagonista di una scivolata che definire gaffe è poco, soprattutto perché cade nei giorni dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne. Nel commentare la foto del compagno Frattesi su Instagram, che celebrava l’impresa di San Siro, l’attaccante ha scritto “stuprato”, facendo scattare immediatamente l’indignazione di tutti.

Scamacca massacrato sui social per la frase infelice

Arrivano centinaia di commenti sui social. Il giocatore si rende conto di aver sbagliato e cancella la parola ma ormai è tardi: “Ti sembra normale lasciare il commento “STUPRATO” ?? TI RICORDO CHE OGGI AVEVATE PURE LA FACCIA DIPINTA DI ROSSO IN SEGNO DELLA NON VIOLENZA SULLE DONNE….e che fate?? VERGOGNATEVI” o anche: “usare questo termini in maniera scherzosa nella settimana della violenza sulle donne , dimostra che alla fine anche con te la mela è caduta vicino all albero!!!!! Che ignoranza”

C’è chi scrive: “Ma quanto ignorante sei? Dovrebbero stuprarti te forse poi capirai che è meglio non scherzare con certe parole…d’altronde arrivi da una famiglia di geni. Senza vergogna” oppure: “Oggi, sulla faccia il segno rosso, nel cranio niente. Siete due imbecilli” e ancora: “cosa vi aspettate da uno che un padre e un nonno che sfasciano bar in giro per l’Italia e da uno che ha speso quei quattro soldi che ha per riempirsi d’inchiostro che per altro gli avranno danneggiato quei pochi neuroni che aveva”.

Nessuno perdona il bomber: “Devi fare subito una conferenza, chiedi quantomeno scusa per quello che hai detto pubblicamente, schierandoti e capendo quanto quel gesto di cui hai scritto è vile e grave. E faresti bene a fare una donazione alle associazioni che seguono questi casi; cosi da vicino puoi anche conoscere e farti sensibilizzare su certi gesti ignobili capendo la gravità di quello che purtroppo le vittime provano. Prima di migliorare come calciatore pensa a migliorarti come uomo, altrimenti cervello di gallina sei e gallina resterai”

Infine la chiosa: “Piccolo uomo, come mai hai rimosso quell’aborto di commento? Avevi paura che ti squalificavano un altro turno? Tanto poi facevi ricorso e te lo levavano”

