Scamacca, Carnevali avverte: "Ha più mercato all'estero"

Gianluca Scamacca è destinato a infiammare il prossimo mercato estivo in Italia e non solo. Molto seguito dai nerazzurri, la squadra di Inzaghi ha limitate possibilità economiche se non vende qualche pezzo pregiato.

Ed ecco che l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato dal Corriere della Sera, getta benzina sul fuoco:

“È vero, piace ai nerazzurri, ma piace anche ad altri. Ma il calcio italiano non sta attraversando un momento di prosperità. Mi piacerebbe che restasse in A per dare più valore alla Nazionale ma temo che abbia più mercato all’estero”.

