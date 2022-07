Scamacca, non solo PSG: anche la Premier pensa al giovane neroverdi

12-07-2022 22:31

La giovane punta del Sassuolo Gianluca Scamacca ha parecchi estimatori in Italia e in Europa, ed è im probabile rimanga in Emilia anche nella prossima stagione. Fino a poche ore fa il PSG sembrava essere vicinissimo ad acquistare l’attaccante, ma ora si è inserita un’altra pretendente.

Come scrive Eurosport, sembra che il West Ham United, squadra di Londra dalle grandi ambizioni, abbia messo gli occhi su Scamacca, autore di una grande stagione in Serie A. L’offerta degli Hammers sarebbe di 40 milioni di euro più 7 di bonus.