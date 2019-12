Scamacca non vuole muoversi da Ascoli

Quella in corso sembra essere la stagione della consacrazione per Gianluca Scamacca. L’attaccante scuola Roma ha finora fatto meraviglie nelle Nazionali giovanili, senza però trovare continuità con i club.

Ad Ascoli però l’ex Sassuolo sta convincendo al punto da attirare le attenzioni di club di Serie A, tra cui la Fiorentina.

Scamacca ha però le idee chiare in merito alla seconda parte di stagione, come si evince dall'intervista rilasciata a 'Picenotime.it': "Sono soddisfatto di come stanno andando le cose, ma non mi cullo e non penso al mio futuro. Vogliamo affrontare queste ultime tre partite con tanta consapevolezza e voglia di arrampicarci là in alto. Possiamo fare ancora meglio, per andare alla pausa con una buona classifica".

"Ho un contratto con l’Ascoli fino a giugno e voglio restare qui fino alla fine” ha tagliato corto Scamacca.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 20:19