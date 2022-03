Scariolo accoglie Hackett: "La concorrenza farà bene a tutti"

04-03-2022 08:58

Al termine del match casalingo di Eurocup vinto contro Bursaspor il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo ha parlato dell’imminente arrivo in bianconero di Daniel Hackett, che ha rescisso il contratto che lo legava al Cska Mosca.

Il roster delle V nere si fa sempre più ricco e qualitativo in vista del rush finale della stagione nel quale i campioni d’Italia saranno in corsa su due fronti, l’Eurocup, obiettivo primario per strappare un posto nella prossima Eurolega, e i playoff.

Scariolo ha rivelato che Hackett era già stato individuato come obiettivo per il mercato estivo: “Daniel era un giocatore che avevo già individuato per questa estate, ma le sfortunate condizioni che sappiamo hanno portato ad averlo anzitempo. Grazie alla società per il passo fatto, il suo arrivo farà bene a tutti”.

Il tecnico bresciano non è preoccupato per l’imbarazzo della scelta che lo attende e anzi apre all’arrivo di altri rinforzi: “Speriamo si possano creare situazioni favorevoli sia per tappare buchi di eventuali infortuni sia per una sana concorrenza che fa sempre bene perché quando qualcuno non è in forma deve sapere che c’è chi merita di stare in campo”.

OMNISPORT