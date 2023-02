Scariolo: "Cordinier? Sfortuna pazzesca"

Le parole del coach della Virtus dopo la vittoria a Lione

03-02-2023 23:55

Il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo si è congratulato con la squadra dopo la vittoria in Eurolega a Lione: “Sono felice di essere tornato qui dopo tanti anni, bella atmosfera e grande organizzazione. E’ un’ottima squadra, che ha battuto da poco Fenerbahce e Milano. Siamo contenti perché abbiamo giocato bene sempre, a parte alla fine del secondo quarto. Abbiamo marcato bene De Colo, lo rispettiamo molto. E siamo molto contenti del rapporto palle perse e assist senza Milos Teodosic. Vittoria importante in trasferta, andiamo avanti e pensiamo alla prossima”.

“La squadra ha fatto un gran lavoro per smarcare Marco, e lui è stato eccellente nel farsi trovare pronto in uscita dai blocchi. Avevamo assenze pesanti, in attacco credo che abbiamo messo insieme una buona prestazione”.

L’unica nota negativa, l’infortunio nel finale a Cordinier: “Sfortuna pazzesca, nell’ultima giocata dell’ultimo minuto si fa male. Al momento non ho dettagli sulle sue condizioni”.