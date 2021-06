Scariolo dice addio ai Raptors: destinazione Virtus Bologna

Sergio Scariolo dice addio ai Toronto Raptors dopo 3 anni insieme: “Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine a Larry Tanenbaum e la sua famiglia, a Masai Ujiri, a Bobby Webster e Nick Nurse per questi tre anni fantastici passati coi Raptors – scrive Scariolo -. Ho imparato così tanto da tutti voi, ho avuto la fortuna di allenare grandi giocatori e costruire rapporti che dureranno una vita”.

Scariolo ha ringraziato tutti gli addetti ai lavori e ha ricordato la grande vittoria del 2019: “Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti i giocatori, tecnici, a chi lavora per la squadra e nell’arena, a tutti i tifosi e alla gente di Toronto, che mi ha accolto a braccia aperte facendomi sentire a casa fin dal primo giorno. Due anni fa abbiamo vinto un grande titolo insieme. So che tutti in questa squadra lavorano duro, ogni giorno, per raggiungere di nuovo quell’obiettivo. Farò il tifo per i Raptors dall’Europa”. “Grazie mille, Sergio” hanno scritto i Raptors riprendendo il suo post.

Adesso Scariolo è pronto per una nuova avventura in Italia. Dopo l’addio di Djordjevic alla Virtus Bologna, l’ex tecnico dei Raptors è pronto a subentrare sulla panchina dei campioni d’Italia. Nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale del club.

