Scariolo: "Gasol mi ha sempre ringraziato per averlo aiutato"

Ai microfoni di Sky Sport, Sergio Scariolo ha voluto omaggiare Pau Gasol dopo l’annuncio del suo ritiro: “Una delle cose di cui vado più orgoglioso è che Pau mi ha sempre ringraziato per averlo aiutato nella sua crescità competitiva, aggiungendo durezza e intensità al suo bagaglio innato di grande classe, talento, eleganza e coordinazione”.

Scariolo ammette: “Il mio contributo è stato minimo, ovviamente, ma anche solo far scattare una molla in un campione del genere permette loro di mettersi su una dimensione diversa: da talento diventi fuoriclasse. E spesso tutte quelle cose magari meno piacevoli e divertenti da fare in campo sono quelle assolutamente funzionali alla vittoria della squadra e vincere alla fine è quello che dà a qualsiasi sportivo una dimensione superiore. Se non vinci non puoi pensare di essere una stella, e Pau è stato capace di farlo”.

OMNISPORT | 06-10-2021 18:31