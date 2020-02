Scarpa d'Oro, Immobile stacca tutti

Immobile ha tanti motivi per sorridere. La sua Lazio è in lotta per lo Scudetto, è primo nella classifica cannonieri (punta al record di Higuain) ed è anche il favorito per la conquista della prestigiosa Scarpa d'Oro.

Il bomber della Lazio, con la doppietta alla Spal, è giunto a quota 50 punti. E' primo nella graduatoria della Scarpa d'Oro, seguito da Lewandowski (44 punti) e Werner (40). Al quarto posto, con 38 punti, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 10:20