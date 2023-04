Scelto arbitro di Juventus-Napoli: fermati Massa e Rapuano, c'è Chiffi

Le designazioni in serie A della 31esima giornata, per il big-match dell'Allianz Stadium c'è Fabbri di Ravenna

19-04-2023 12:57

Qualche big tenuto a riposo, qualche scelta obbligata, qualche giovane confermato e tre arbitri fermati dopo l’ultima domenica in serie A. Sono stati ufficializzati oggi i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 23 aprile e non manca qualche sorpresa tra le scelte di Rocchi.

Arbitri, Massa fermato dopo gli errori di Bologna-Milan

Spiccano alcuni provvedimenti: Massa è stato fermato dopo gli errori in Bologna-Milan, quando non ha visto due rigori per i rossoneri, riposo anche per Rapuano (che in Sassuolo-Juve non ha dato il vantaggio nel recupero al Sassuolo per ammonire Chiesa) mentre Giua (colpevole di non aver espulso Mancini in Roma-Udinese, farà solo il IV uomo in Milan-Lecce). Solo IV uomo anche Orsato, che è stato tenuto “nascosto” probabilmente in vista delle semifinali di coppa Italia della prossima settimana.

Arbitri, Fabbri per Juventus-Napoli

Il big-match di giornata è Juventus-Napoli e la scelta di Rocchi, un po’ a sorpresa, è caduta su Fabbri di Ravenna. Il fischietto romagnolo all’11esima giornata aveva già diretto il successo sulla Fiorentina e Juve-Empoli 4-0. Il bilancio complessivo dei precedenti in campionato sorride alla Vecchia Signora: 7 vittorie, 2 segni X, 1 sconfitta. Allo Stadium è en plein: 5 successi in altrettanti match. Fabbri ha diretto 11 volte le gare del Napoli terminate per gli azzurri con 5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. E’ stato l’arbitro del debutto in campionato (vittoria a Verona), Nello scorso campionato ha diretto l’ultima gara stagionale al Maradona (Napoli-Genoa 3-0).

Potrebbe essere un rischio la scelta di Fabbri ma nelle ultime settimane sta arbitrando bene, come in Roma-Sampdoria. E’ una scelta di meritocrazia, non è mai stato utilizzato con continuità nei big-match ma il suo rendimento viene riconosciuto.

Arbitri, Rocchi promuove Chiffi

Per Milan-Lecce, gara di seconda fascia alta, designato Chiffi, che era stato assai criticato per Inter-Juventus ma per Rocchi non commise errori decisivi, visto che la settimana scorsa aveva anche arbitrato in B Bari-Como, senza commettere errori. Per Empoli-Inter, gara di prima fascia, c’è invece il giovane promettente Marinelli che in questa stagione ha diretto l’Inter nel ko in trasferta con lo Spezia (2-1). Gli altri tre precedenti tre vittorie nerazzurre. Nella quattordicesima giornata aveva debuttato nella sfida in casa del Venezia, 0-2 il 27 novembre 2021. Il 4 marzo dell’anno scorso prima al Meazza, il facile 5-0 alla Salernitana e infine il 2-0 al Verona del 9 aprile. Possibile che da qui alla fine possa anche arbitrare un big-match.

Sorprende un po’ Irrati per Atalanta-Roma perché il fischietto di Pistoia è inviso ai giallorossi (anche se l’ultimo precedente è favorevole, il 3-0 alla Samp): il bilancio è di 13 vittorie della Roma, 6 pari e 6 sconfitte ma per Rocchi Irrati è un ottimo arbitro.

Per Monza-Fiorentina infine c’è Sacchi che torna sul luogo del delitto visto che i guai per lui iniziarono con Monza-Inter, scelta coraggiosa del designatore Rocchi