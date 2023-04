Sassuolo-Juventus, la moviola: Il rigore negato e l'errore dell'arbitro

La prova di Rapuano al Maipei Stadium analizzata ai raggi X da Luca Marelli di Dazn e Massimiliano Saccani della Rai

17-04-2023 09:46

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Continua a dare i suoi frutti la politica del designatore Rocchi che non ha paura a lanciare arbitri giovani anche nelle gare delicate e in quelle con le big in campo: ieri per Sassuolo-Juventus c’era Rapuano, che aveva diretto anche la partita dell’andata quando la Juve si impose per 3-0 con la doppietta di Vlahovic e il primo gioiello stagionale di Di Maria ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Rimini nel match vinto per 1-0 dal Sassuolo?

Sassuolo-Juventus, rivedi gli highlights

Sassuolo-Juventus, i precedenti con le due squadre

L’altro precedente in Serie A per Rapuano con la Juventus è sempre di questa stagione: il 3-0 in trasferta per la squadra di Allegri sul campo della Salernitana nel 21° turno. Rapuano ha esordito nel massimo campionato in Torino-Sassuolo 5-3 del maggio 2017, ha arbitrato i neroverdi nelle trasferte della passata stagione contro Lazio e Napoli terminate con due sconfitte, al Maradona con un netto 6-1. Anche nel corso di questo campionato ha diretto nuovamente Napoli-Sassuolo chiusa dagli uomini di Spalletti sul 4-0.

Sassuolo-Juventus, Rapuano ha ammonito solo un giocatore al 95′

Assistito da Tegoni e Di Monte, con Meraviglia IV uomo, Marini al Var ed Abisso all’Avar l’arbitro Rapuano ha ammonito un solo giocatore, Chiesa, e per giunta al 95′ anche se è un giallo che farà discutere.

Sassuolo-Juventus, i casi dubbi

Questi i casi da moviola di Sassuolo-Juventus. Al 63′ su cross dalla destra dei neroverdi, Paredes interviene su Matheus Henrique in area, rischiando il rigore perché l’argentino la palla non la tocca. Rapuano lascia correre. All’84’ Gatti va giù in area dopo un intervento di un difensore del Sassuolo . Al 95′ ammonizione a Chiesa per un fallo su Frattesi, l’arbitro non dà il vantaggio per un’ottima occasione del Sassuolo, in tre contro uno in ripartenza.

Sassuolo-Juventus, per Marelli non c’era il rigore per i neroverdi

Sull’episodio che ha visto Matheus Henrique a terra nell’area di rigore della Juve lapidario il giudizio di Luca Marelli sul rigore reclamato dal Sassuolo. L’esperto di Dazn dice: «Paredes non tocca il pallone, interviene male ma il contatto è con Bremer. L’argentino non lo tocca mai, ma questo è un normale scontro di gioco».

Per Massimiliano Saccani della Domenica Sportiva Rapuano è stato bravo: “Al 16′ st palla che arriva dalla destra vanno a contrasto Bremer e Mathias Enrique, per me è un contasto di gioco fortuito, giusto non fischiare il rigore. Poi al 48′ st contrasto tra Ferrari e Bremer anche qui Rapuano ha fatto bene a non fischiare perché entrano tutti e due sul pallone, c’è un tocco tra i due piedi ma è un normale contatto di gioco”.

“Infine l’unico errore importante di Rapuano, quando fischia un intervento di Chiesa su Frattesi, il pallone schizza verso un altro giocatore del Sassuolo ma l’arbitro fischia e ammonisce senza dare il vantaggio, è stato precipitoso, ma al netto di questo episodio per me ha diretto molto bene”.