Lapo dopo la Ferrari striglia anche la Juve e scatena il caos sul web

Il rampollo della famiglia Agnelli impietoso dopo il ko col Sassuolo, il popolo bianconero si divide

17-04-2023 08:42

Aveva già scatenato una bufera nei giorni scorsi attaccando la Ferrari (“La Ferrari ha Bisogno di Serietà e Squadra Vincente nei Box e Fuori è ora di darci una SVEGLIATA basta con politica e giochini così non si VINCERÀ MAI”) ma Lapo Elkann ora se la prende anche con la Juventus. Il rampollo di casa Agnelli non è stato tenero con la squadra di Allegri dopo il secondo ko consecutivo in campionato, al Maipei Stadium contro il Sassuolo.

Sassuolo-Juventus, rivedi il gol partita

Per Lapo i giocatori della Juve devono vergognarsi

Non ha aspettato neanche la fine della partita Lapo per sfogarsi. Dopo il deludente primo tempo il fratello del patron bianconero ha commentato il tweet ufficiale della Juve (“Potete fare meglio”) con parole durissime: “Non potete Dovete fare MEGLIO VERGOGNATEVI“.

Lapo scatena la bufera sul web

Parole che hanno diviso il popolo bianconero, a giudicare dalle tantissime reazioni: “I panni sporchi si lavano in famiglia”, oppure: “Non è un buon momento in generale. Meglio stare vicini alla squadra in certe situazioni. Commento inopportuno, secondo me” e ancora: “Io penso che i calciatori ce la stiano mettendo tutta. Non è facile giocare con una penalizzazione sulla testa, vedo giocatori con le lacrime quando sbagliano. Dargli addosso è sbagliato soprattutto se i 15 punti non saranno tolti. Meglio pensare all’EL e alla CI”

C’è chi scrive: “Ciao Lapo, dopo tutto quello che stiamo subendo io non me la prenderei mai coi ragazzi. Il gioco è quello che è, non lo scopriamo di certo oggi. Ci sono delle difficoltà. Vedrai / vedremo che andrà meglio le prossime. Non distruggiamoci ma supportiamoci”

Lapo invitato dai tifosi a intervenire su Allegri

L’altra campana la vede come Lapo: “Poco senso di appartenenza e di orgoglio per la maglia che amiamo da parte di troppi. I pochi che rimangono piangono per un errore comune nel calcio (ieri Fagioli e in passato Danilo)”, oppure: “Avete dato nel corso delle varie gestioni fior fior di milioni a giocatori che in campo passeggiano, vedi se davanti ad uno o più stipendi in bilico non sudano la maglia e danno il 120% con una rosa del genere la juve non può stare in quella posizione chi è causa del suo mal…” e infine: “Ma la vergogna più grande è l’allenatore!!!E’ lui che col suo calcio di 30 anni fa retrogrado ha rovinato i giocatori!Non se ne può più deve essere mandato via ci sta facendo umiliare da tutti”.