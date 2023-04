Il fratello di John prende tutti in contropiede: "non mi scrivete su Juve e Ferrari, non conto niente e non ho potere decisionale". Ma i tifosi bianconeri si schierano dalla sua parte

06-04-2023 12:07

Lo stile sabaudo, ben personificato dalla famiglia Agnelli, ha sempre comportato una serie di regole non scritte. Una sorta di codice d’onore, che ha alimentato sia l’ammirazione che l’antipatia da parte degli italiani, in particolare se tifosi di calcio. Ma l’avvento dei social, la metaforica riduzione delle distanze tra la classe dirigente ed il popolo, la possibilità per chiunque di interloquire con chiunque, hanno fatto sì che l’aplomb tutto piemontese (e juventino, in questo caso) venisse apprezzato sempre meno in primis dai tifosi bianconeri. Desiderosi, soprattutto a fronte di tutto il bailamme mediatico scatenatosi attorno al proprio di club, di qualcuno che rispondesse “per le rime” alla parte dell’Italia non juventina, istituzionale o meno che fosse.

Lapo Elkann, l’idolo dei tifosi next-gen

E quel “qualcuno” è stato incarnato, negli ultimi anni, da Lapo Elkann, estroso secondogenito di Margherita Agnelli. Attualmente presidente, fondatore e maggior azionista (53,37%) di Italia Independent Group, è anche presidente e fondatore di Garage Italia Customs, Independent Ideas. Tra le tante cose, è stato membro del cda di Ferrari N.V., ma attualmente non ricopre alcuna carica né nella casa automobilistica, né tantomeno nella Juventus, della quale è comunque grande tifoso. E Lapo non si è mai risparmiato, in particolare su Twitter, nel prendere le difese del club che fu del nonno e dei suoi tesserati in qualsiasi polemica, sportiva o giudiziaria che fosse. Un atteggiamento totalmente diverso dallo stile classico della famiglia Agnelli, e che la nuova generazione di tifosi bianconeri, ovviamente a digiuno di modi di fare risalenti ormai ad epoche passate, ha apprezzato a gran voce. Tanto da immaginare Lapo Elkann come nuovo presidente della Juventus.

Lapo: Juve e Ferrari, non conto niente

Una esposizione mediatica forte, che questa mattina è stata improvvisamente ridimensionata dallo stesso Lapo con un tweet apparso enigmatico ai più: “Per vostra info su Juventus e Ferrari non mi scrivete più non ho ruoli non decido non CONTO”. Un tifoso ha subito commentato: “Lapo ti scriviamo perché riteniamo che nel circolo che riguarda sia la Juventus, sia che riguarda la Ferrari, vuol dire che per noi sei importante anche in questi ambiti. Un abbraccio”. E lui ha immediatamente risposto, chiarendo ulteriormente il concetto: “Non conto niente purtroppo non ho potere decisionale”. Non una notizia, sia chiaro. Ma, in epoca social, è pur sempre una notizia che deriva da una domanda: perché Lapo ha sentito il bisogno di fare questo tweet?

I tifosi della Juventus in coro: grazie Lapo

Forse un “richiamo” dai piani alti di famiglia per la sovraesposizione mediatica? Di supposizioni se ne potrebbero fare tante, eppure lui ha continuato a rispondere “conto niente” a fronte di chi gli scriveva così: “peccato facevamo affidamento su di Te visto che i nostri dirigenti o chi decide, negli ultimi 2 anni soprattutto ha combinato, tranne poche eccezioni, solo disastri”. Oppure come Salwood: “Sulla carta non conti… sei sempre una voce autorevole, poi se non conti lascialo decidere a noi. Grande Lapo!”. E Antony: “Grazie lo stesso, Noi possiamo fare ben poco oltre che scrivere le nostre opinioni che, anche se sono contro un allenatore o un dirigente o un giocatore, lo si fa perché si ama questa Squadra e si vorrebbe sempre essere al Top soprattutto in Europa”.

Il web applaude Lapo Elkann

Liti in famiglia? Non sarebbe certo la prima volta, in casa Agnelli. Eppure, i tifosi non hanno mancato di fargli arrivare il loro affetto e apprezzamento, come Gigi: “Caro Lapo per noi sei quella parte della famiglia con cui possiamo interagire e con il rispetto e l’educazione che contraddistingue la tua famiglia, rispondi alle nostre curiosità! ti ringrazieremo sempre”. O Annamaria: “rimani comunque il nostro juventino preferito che ha a cuore le sorti di entrambe e poi sei un uomo buono e questo basta e avanza”. Chiaretta allarga il discorso alla Formula Uno: “Ciao Lapo, assolutamente, da tifosi conosciamo gli assetti societari Juve e Ferrari e nessuno vorrebbe mai nascessero improbabili incomprensioni causa social media…ma ci piacerebbe tanto una moderata intervista nel ruolo di tifoso militante magari su Leclerc… pensaci”.