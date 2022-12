05-12-2022 18:35

Sono giorni frenetici in casa Juventus, ma soprattutto di attesa. Non si sa bene infatti quale sarà il destino del club bianconero dopo le ultime vicissitudini, si parla anche di una possibile retrocessione. Il presidente Andrea Agnelli ha lasciato la società, John Elkann è invece ancora una figura presente e sta lavorando per cercare di limitare i danni. Chi invece è un po’ un desaparecidos è il fratello Lapo.

Lapo Elkann felice in Portogallo

Lapo Elkann, grande tifoso della Juventus e sempre attivo sui social quando si tratta del club bianconero, non si è espresso dopo le dimissioni di Agnelli e del cda. L’imprenditore, da quando ha coronato il suo amore con Joana Lemos, adesso vive in Portogallo (paese della moglie) e lì affronta una quotidianità nuova, lontana dalla routine e dalla popolarità italiana.

Juve, Lapo Elkann non si espone: gli ultimi tweet

Anche sui social, Lapo Elkann è molto meno attivo. Negli ultimi giorni si è fatto sentire su Twitter solo per Ferrari e Pelé. Sul Cavallino ha twittato: “Il nostro posto deve essere quello di essere primi, ma ci arriveremo. Grazie Ferrari, Charles e Carlos e tutti i meccanici. Il nostro sogno per l’anno è di arrivare primi”. Sul brasiliano invece, in precarie condizioni di salute, un messaggio di augurio: “Un fortissimo abbraccio a Pelé. Gli auguro dal profondo del cuore di superare presto questo difficile momento. Una preghiera per Lui”, ha scritto Lapo.

Sempre attraverso il suo canale di Twitter, Lapo Elkann ha svelato per chi farà il tifo in questi Mondiali in Qatar senza l’Italia: “In questo Mondiale, vista l’assenza degli azzurri il mio tifo si divide tra due paesi del cuore. Il Portogallo e il Brasile. E voi? #FIFAWorldCup”, ha scritto l’imprenditore italiano rivolgendosi ai suoi fan.

Il tifo per il Brasile e per Cristiano Ronaldo e compagni è un chiaro segnale di quanto stia bene in Portogallo con la moglie Lapo Elkann. Al momento, il fratello di John sembra distante dal mondo Juventus, ma non è da escludere qualche dichiarazione nei prossimi giorni.