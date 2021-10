Chi è Joana Lemos, la manager pilota che ha sposato Lapo Elkann

Senza alcun clamore, Lapo Elkann si è sposato con la sua fidanzata, Joana Lemos. E’ lei la figura più importante della sua rinascita e del suo percorso e così, come anticipato da un anello che prometteva nozze, si è unito alla manager portoghese, dopo anni di travagliata vita assieme.

Lapo Elkann e il legame con Joana Lemos: il matrimonio segreto

A incidere profondamente, nel quotidiano e negli obiettivi di Lapo è stato, sicuramente, l’incidente stradale di cui rimase vittima in Israele e che gli impose, risvegliatosi dal coma, una lunga e sofferta riabilitazione nella riservatezza e tranquillità della Svizzera. Oggi l’indiscrezione, non smentita, del suo matrimonio celebrato nel giorno del suo 44esimo compleanno.

Joana Lemos, chi è la compagna di Lapo Elkann

Joana è assai distante dalle figure che hanno avuto un ruolo importante, nella vita di Lapo Elkann. E’ una donna di 47 anni (è nata a Lisbona il 24 aprile 1973), ha già un matrimonio alle spalle e due figli, ed è impegnata anche oggi nel mondo dello sport. Ufficialmente, la Lemos ha abbandonato la carriera di pilota nel 2006 concentrandosi su un nuovo ruolo: quella di manager e di organizzatrice di eventi. Oltre ad aver vinto una tappa della corsa a tappe più nota e prestigiosa, ha contribuito a renderla una importante realtà anche per il suo Paese, il Portogallo.

Joana Lemos: passione rally per la moglie di Lapo Elkann

In questa nuova veste, l’ex pilota della Lisbona-Dakar si è spesa con impegno e attenzione nei confronti degli ultimi, prestando le proprie competenze e la propria immagine anche all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per l’Africa allora presieduto da Antonio Guterres, in particolare Sudan e Ciad.

Diversi sono i riconoscimenti sportivi e non che Joana ha ricevuto, nel corso della sua lunga carriera. Premi che ne testimoniano la grande determinazione e la tenacia che, per Lapo Elkann, saranno di riferimento e sostegno per proseguire in questo nuovo corso.

VIRGILIO SPORT | 08-10-2021 09:29