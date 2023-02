Lapo Elkann viene indicato da Novella 2000 come il possibile successore alla presidenza della Juventus: sui social il rampollo di casa Agnelli continua a invitare i tifosi e l’ambiente a “rimanere uniti”

02-02-2023 16:15

Lapo Elkann alla guida della Juventus. L’imprenditore italiano, rampollo di casa Agnelli, viene indicato come un possibile successo di Gianluca Ferrero come presidente del club bianconero, subito dopo che la tempesta che il club sta affrontando sarà definitivamente passata.

Juventus: i tifosi si aspettano “un bianconero” come leader

In casa Juventus il momento è senza dubbio particolare. La penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale potrebbe essere solo il primo passo di quella che sembra destinata ad essere una lunga battaglia che si sposterà anche sulla famosa manovra stipendi. La proprietà bianconera ha fatto una scelta precisa dopo le dimissioni di Andrea Agnelli puntando su un consiglio di Amministrazioni di tecnici capaci di portare il club in acque più tranquille e la scelta come presidente è ricaduta su Gianluca Ferrero. Ma nel lungo periodo i fan della Juventus si aspetta che alla guida della società torni un appassionato e un tifoso della Vecchia Signora.

Novella 2000: emerge il nome di Lapo Elkann alla presidenza

A lanciare l’indiscrezione su Lapo Elkann è la rivista Novella 2000 che rivela come negli ultimi tempi da più parte emerga il nome dell’imprenditore come possibile nuovo presidente della squadra, in modo da dare continuità alla società che da sempre è legato al nome e alla famiglia Agnelli. Dal canto suo Lapo sarebbe molto felice di cogliere questa sfida, visto che non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e la sua fede juventina.

Lapo presidente: i social già prendono posizione

Qualche giorno fa, Lapo Elkann ha deciso di “rimanere in silenzio” in questo momento di grande incertezza in casa bianconera ma i tifosi lo hanno pressato ad affrontare questa vicenda: “Capisco bene la vostra sofferenza – ha scritto Lapo – ed è per questo che nei momenti difficili dobbiamo essere più uniti che mai. Non mi occupo di Juve ne ho avuto ruoli manageriali ma sono sicuro che unione e compattezza ci porteranno alla vittoria”.

I tifosi della Juventus hanno sempre riconosciuto in Lapo Elkann la grande passione della Juve: “Mi piace credere che le tue parole abbiano un significato nascosto: qualcosa si muove anche se non lo sentiamo. Io voglio crederci”, scrive Paolo. Mentre Filippo chiama Lapo all’azione: “E’ ora che scendi in campo, per quanto mi riguarda sei l’unico depositario dello stile di tuo nonno. Ripristina la dignità che questa squadra merita”. Anche Marco la pensa allo stesso modo: “Lapo ti vogliamo presidente. Sei un gobbo vero”.