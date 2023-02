Lapo Elkann commenta su twitter il caso del pm divenuto di domini pubblico e al centro del dibattito anche sui social: ecco che cosa ha detto l'erede Agnelli, amato dai tifosi bianconeri

07-02-2023 16:48

Non si è esentato dal commentare il video, che documenta il pm Ciro Santoriello pronunciare le dichiarazioni oggetto di dibattito pubblico sui social, nonché di valutazione dopo la segnalazione annunciata dal ministro dello Sport Abodi.

Lapo Elkann, imprenditore nonché azionista della nota cassaforte di famiglia, la Dicembre, ha espresso con un commento alquanto sintetico ma altrettanto efficace quanto la figura del magistrato e, soprattutto, le sue esternazioni in questo documento risalente al 2019 nel quale il giudice aveva esternato la sua posizione anti juventina e il suo tifo calcistico.

Lapo rompe il silenzio sul pm Santoriello

Lapo Elkann ha condiviso su twitter il video postato da Ju29ro, un estratto che riporta le affermazioni pronunciate dal pm della procura di Torino, Ciro Santoriello, nel corso di un convegno a cui era intervenuto in qualità di magistrato con alta specializzazione nei reati finanziari. A quanto detto da Santoriello, Lapo ha aggiunto un commento eloquente: “Interessante…”.

I post che hanno provocato i tifosi della Juve

Ma non solo. A un utente che, evidentemente, non aveva interpretato correttamente quanto intendesse asserire il fratello minore di John Elkann nonché cugino dell’ex presidente Andrea Agnelli, Lapo ha risposto così chiarendo ulteriormente la sua posizione.

In risposta al post, un utente ha commentato: “Cosa è interessante? E’ aberrante”. Un concetto che ha trovato l’appoggio di Lapo: “Concordo”.

Lapo e la Juve: i social prendono posizione

Da sempre stimato e apprezzato dalla tifoseria juventina, Lapo Elkann aveva deciso di “rimanere in silenzio” nella fase più delicata per la società, dopo quanto provocato dall’inchiesta Prisma, ma i tifosi lo hanno pressato ad affrontare questa vicenda.

“Capisco bene la vostra sofferenza – ha scritto Lapo – ed è per questo che nei momenti difficili dobbiamo essere più uniti che mai. Non mi occupo di Juve ne ho avuto ruoli manageriali ma sono sicuro che unione e compattezza ci porteranno alla vittoria”.

I tifosi della Juventus hanno sempre riconosciuto in Lapo, imprenditore che non ricopre rammentiamo alcun incarico e funzione formale nella società, la grande passione per la Juventus. Un legame viscerale, che porta sulla pelle con un tatuaggio che ne testimonia l’assoluta lealtà e dedizione, sentimenti che continua a nutrire e ciò senza aver alcun ruolo in seno al club, ora guidato da Gianluca Ferrero, uomo di fiducia degli Elkann, e riferimento sul piano finanziario anche per quel che attiene a Dicembre, dei quali Jaki, Lapo e Ginevra Elkann sono azionisti, in percentuali diverse.

