Il tradimento di Lapo: confessa il suo tifo e attacca Allegri, web in tilt

Il fratello del presidente bianconero rivela che la sua seconda squadra è il Napoli, tifosi inferociti

04-04-2023 09:08

Era da un po’ che Lapo Elkann non postava tweet “sportivi” ma la sua ultima uscita social ha scatenato una vera e propria bufera sul web. Il rampollo della famiglia Agnelli, fratello del proprietario della Juventus John Elkann, ha rivelato di tifare Napoli come seconda squadra e contestualmente ha applaudito anche il Milan – dopo il roboante 4-0 al Maradona – invidiandone il gioco e contestualmente lanciando una frecciata ad Allegri.

Lapo rivela di tifare Napoli

Due tweet che hanno provocato centinaia di reazioni, quelli di Lapo Elkann che attacca così: “Che Milan. Mi dispiace perché il Napoli è la mia seconda squadra. Mia nonna Marlena Caracciolo Napoletana e Diego Armando era mio Amico”.

Lapo, i tifosi della Juve non accettano il tifo per gli azzurri

Fioccano i commenti: “Lapo, fratello bianconero, lascia stare a Napoli ci odiano !”, oppure: “Le uniche due squadre che amo si scontrano ogni anno a Villar Perosa” e poi: “E pensare che molti lo volevano presidente della Juve…” e ancora: “In questo momento sarebbe stato meglio evitare. Va bene lo stile ed essere sportivi…Ma questo buonismo verso il Napoli anche no..”

C’è chi scrive: “sono eterni perdenti, non li accostare nemmeno a noi” e poi: “Non si può sentire … La terza è l’Inter??” e anche: “Il Napoli è la mia ultima squadra, ex aequo con un’altra con la strisce nere e blu. E vengono dopo la squadra dei carcerati” e infine: “La mia seconda squadra è la Next Gen…la terza la Primavera”

Lapo invidia il gioco del Milan

Il secondo tweet invece nasconde una critica ad Allegri: “Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus”.

Immediate le reazioni: “Lapo applicati, dovete mandarlo via se vuoi vedere giocare la Juve

e allora consiglia a tuo fratello di cacciare Allegri, è così banale da capire” e poi: “Purtroppo c’è un “nemico” sulla nostra panchina” e infine: “purtroppo con Allegri non vedremo mai giocare la Juve come il Milan di domenica. Va comunque detto che Allegri è stato bravo a gestire una situazione del genere lavorando sulla testa dei giocatori. Spero che tutto ciò finisca presto”