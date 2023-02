È esplosa una polemica a distanza tra Lapo Elkann ed Evelina Christillin, con il primo che attacca il membro del Consiglio Fifa usando parole molto dure

15-02-2023 19:35

Gli strascichi dell’inchiesta Prisma continuano a tormentare la Juventus e l’ambiente, sino a creare una frattura plateale tra le persone più vicine alla società. Protagonisti di questo inaspettato match al calor bianco sono Lapo Elkann da una parte ed Evelina Christillin, ovvero due persone legate – per un motivo o per l’altro – all’universo degli Agnelli.

Da un video virale nasce la polemica di Lapo

Tutto è nato su Twitter: galeotto fu un utente che ha scritto al socialite delle parole con polemica incorporata, e che hanno accesso la miccia da cui è divampato l’incendio. “Caro Lapo – scrive il commentatore sociale – l’amore per la Juventus nasce da piccoli, cresce tra vittorie e sconfitte e, checché ne dica la tua vecchia amica, oggi amica di Ceferin, i bambini non smetteranno di amare la Vecchia Signora”, postando un video diventato virale che mostra un bambino che si emoziona visibilmente alla scoperta del fatto che i suoi genitori lo avevano portato allo Stadium per seguire Juventus-Fiorentina.

Il riferimento polemico dell’utente è alla Christillin, giacché il membro in quota Uefa del Consiglio Fifa in passato ha criticato Andrea Agnelli, in particolare sul progetto SuperLega, sebbene abbia appoggiato le proteste della Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato (ma fece scalpore la frase dell’esempio del bambino di 10 anni che, vedendo l’attuale situazione del club travolto dalle inchieste, difficilmente avrebbe sposato la fede juventina: in generale la presidente del Museo Egizio di Torino, vicina alla famiglia Agnelli, è sempre stata vista come una fonte critica sulle ultime vicende del club).

Lapo sulla Christillin: “Non conta niente, non c’entra niente con la famiglia”

Lapo riceve così l’assist dell’utente e va all’assalto, prima ribattendo con un esplicito “non conta niente, troppa gente parla a vanvera purtroppo”, per poi gettare altra benzina sul fuoco: “Tanta gente ama parlare per mostrarsi. Bisogna parlare con i fatti, cosa che lei non fa e la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino lei se lo è scordato, questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona”.

Non è finita qui, perché un altro utente scrive: “Pensa che un mese fa pure Paolo Bertolucci riportava le parole della Christillin ironizzando sulla Juve, e alla mia obiezione su cose da Novella 2000 mi disse che la Christillin era persona assolutamente attendibile della famiglia”. E qui Lapo piazza il colpo da ko: “Non c’entra NIENTE con la Famiglia [maiuscoli di Elkann, ndr]”.

I tifosi juventini appoggiano Lapo

Le parole dell’imprenditore generano il plauso praticamente unanime di altri commentatori di fede bianconera. “Così parla un tifoso e così eravamo abituati a sentir parlare tuo nonno. Sei l’emblema della juventinità. Grazie perché quando le cose non vanno benissimo, e tanti tuoi compagni di tifo si divertono a sparare su società e giocatori, serve sentire una voce autorevole e amica”. Al momento non si hanno commenti o risposte da parte della Christillin.