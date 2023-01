02-01-2023 11:44

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Ufficialmente nella Juventus non ha mai ricoperto ruoli nè ne ricoprirà nonostante le voci che la volevano tra i volti nuovi della dirigenza bianconera (“Per carità, ne sarei onorata, ma non è una cosa assolutamente praticabile, in nessun modo”) ma quando parla Evelina Christillin tutti sanno che non è solo una semplice tifosa che dà la sua opinione. Il membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della Fifa, che da piccola fu compagna di scuola di Margherita Agnelli, è sempre stata la voce di dentro del club ed è per questo che le parole da lei dette a Radio anch’io sport fanno rumore.

Juve, Christillin approva scelta del nuovo Cda

La Christillin parte dalle decisioni di John Elkann: “È giustissimo quello che ha fatto la proprietà, azzerando quelli che erano i problemi legati alla gestione finanziaria problematica. Anche il CdA, come avete visto, è molto snello con cinque persone di super professionisti nel campo legale-commercialistico-finanziario. Prima di tutto è giusto che la proprietà rimetta a posto i conti, è l’obiettivo primario”.

Juve, per la Christillin nessun acquisto e qualche cessione

Poi affonda il colpo: “Per questo motivo non credo ci sarà un gran mercato, o saranno parametri zero o non si può spendere. I giovani? Non è solo una cosa positiva ma è anche una necessità. Non solo non si potrà comprare, ma temo bisognerà anche vendere“.

“Il progetto lasciato completamente nelle mani di Allegri sarà al risparmio: bisognerà fare fuoco con la legna che si ha, che è una buona legna, ancora un po’ verde, ma legna”.

Juve, le parole della Christillin scatenano il panico

Fioccano le reazioni sui social: “Gli ingaggi da 6-7 milioni non sono più sostenibili. E diventa interesse reciproco, di società e calciatori, procedere a cessioni o divorzi consensuali. Anche nel caso, non certissimo, che la Juventus continui a giocare in serie A e a dispetto delle favole raccontate dai media” oppure: “Per i prossimi anni saranno come le loro succursali Sassuolo, Genoa, ecc”

C’è chi scrive: “Ma chi è questa? Perché parla? A nome di chi?? Ci manca solo che diventi il presidente della juve.. a sto punto tanto vale eleggere la Leotta” e poi: “Più che vendere si farà partire chi guadagna troppo. Rabiot, Sandro, Cuadrado (se non si adeguano). Solo con questi 3 risparmi quasi 40 mill lordi. Da vendere escluso Vlahovic non è che ci sia tanto”

Il web è scatenato: “il secondo aumento di capitali è servito per pagare parte die debiti. adesso bisogna anche uscire dalla borsa… serve una mega dieta dimagrante. per anni hanno speso troppo rispetto a quello che potevano…, serve ripianare . punto” e infine: “Povera Juve, questa incapace poltroniera parla come se fosse un dirigente, via via questo pattume, ogni volta che parla, viene un travaso di bile”.