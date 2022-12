26-12-2022 13:03

La nuova Juventus inizia a prendere forma. Nella giornata di oggi Exor, la holding che possiede la maggioranza dei bianconeri, ha reso nota la lista dei membri del nuovo CDA, che dovrà essere approvato dall’assemblea degli azionisti il 18 gennaio.

Guardando la lista dei nomi, si vede realizzata la previsione del presidente John Elkann, che aveva indicato come membri del prossimo CDA un gruppo di tecnici esperti in aspetti giuridici. Niente Del Piero e niente Marotta per ora, ma una squadra solida in grado di occuparsi di tutti i problemi bianconeri.

La volontà di Elkann: “CDA di esperti in aspetti tecnici e giuridici”

Subito dopo le dimissioni dell’intero vecchio CDA, che comprendeva il presidente Andrea Agnelli e il vice presidente Pavel Nedved, il boss di Exor John Elkann aveva parlato sulla composizione del futuro consiglio di amministrazione, sottolineando l’intenzione della proprietà di affidare il futuro della Juve a un gruppo formato da uomini non di calcio, ma di esperienza a livello gestionale, tecnico e giuridico.

Queste le sue parole, al tempo riportate da Sky Sport:

“Sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi”.

Il comunicato della Juventus

Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato una nota nella quale si annunciano i candidati al prossimo consiglio di amministrazione. Sarà formato da cinque nuovi membri, tutti massimi esperti nel proprio campo.

Ecco il comunicato da parte della Vecchia Signora:

“Torino, 26 dicembre 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Fioranna Vittoria Negri (*);

2. Maurizio Scanavino;

3. Gianluca Ferrero;

4. Diego Pistone;

5. Laura Cappiello (*).

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

La lista, contenente anche le proposte di deliberazione che l’azionista EXOR N.V. ha formulato in ordine, rispettivamente, al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, alla sua durata in carica, nonché alla determinazione dei compensi spettanti ai membri del medesimo, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Druento n. 175, 10151 Torino, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it)”.

Juve, chi sono i nuovi membri del CDA

Andiamo ora a scoprire, nel dettaglio, chi sono i nuovi membri del consiglio di amministrazione bianconero, gli uomini e le donne chiamate a risollevare la Vecchia Signora dopo questo ennesimo scandalo.

Sono tre uomini e due donne. Fioranna Vittoria Negri è una commercialista, revisore e iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del tribunale di Milano. Lavora con aziende come Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l’Italia. É esperta di revisione bilanci e anche di controllo dei rischi.

Maurizio Scanavino è già DG della Juve, e presto sarà anche il nuovo AD. Scanavino svolge anche il ruolo di AD di GEDI, la media company che edita Repubblica, La Stampa, 10 testate locali, Radio Deejay e OnePodcast. Il suo nome è legato alla rinascita di FIAT in collaborazione con Marchionne.

Gianluca Ferrero è il nuovo presidente della Juventus, scelto personalmente da John Elkann, oltre a ricoprire la carica di Vicepresidente della Banca del Piemonte e membro del CDA di Italia Independent Group. Diego Pistone è uno dei massimi esperti in Italia nell’area finanziaria, e ha svolto molti incarichi direttamente per il gruppo FIAT, tra cui Teksid, Magneti Marelli, Fiat Auto.

Infine Laura Cappiello, è esperta in organismi di vigilanza, un aspetto che in questo momento tocca la Juventus molto da vicino. Esperta anche in fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa, ha svolto incarichi per moltissime compagni italiane.