25-12-2022 10:10

Si sta chiudendo nel peggiore dei modi per il mondo del calcio il 2022: dopo la scomparsa di Mihajlovic e Mario Sconcerti e con Vialli e Pelè che versano in gravi condizioni arrivano dall’Uruguay notizie assai preoccupanti sullo stato di salute di Fabian ‘O Neill, ex giocatore di Juventus, Perugia e della nazionale uruguayana.

O’ Neill ricoverato in terapia intensiva

Il 49enne ex centrocampista, stando a quanto scrivono i quotidiani sportivi uruguayani che riprendono anche un tweet di un cronista assai informato, Sebas Giovanelli, sarebbe ricoverato in terapia intensiva a Montevideo. O’ Neill ha già avuto in passato seri problemi di salute dovuti all’abuso di alcol. Ora i medici stanno tentando di salvargli la vita.

O’ Neill, il tweet del giornalista uruguayano commuove il web

Il giornalista del quotidiano uruguagio Subrayado, Sebas Giovanelli, scrive su twitter: ” In questo momento i medici uruguayani stanno cercando di salvare la vita all’ex calciatore della Juventus Fabian O’Neill. L’ex centrocampista è entrato in terapia intensiva in gravi condizioni. La sua famiglia e i suoi amici stanno realizzando una catena di preghiera per la sua vita”

Centinaia i commenti sui social, con inviti a non mollare. L’ex giocatore di Cagliari, Juventus e Perugia era già stato ricoverato d’urgenza nel luglio del 2020 per problemi al fegato e alle vie urinarie ed ha avuto problemi di alcol già quando giocava.