Prima del match i tifosi della Roma esprimono la solidarietà nei confronti di Mourinho dopo la squalifica, ma l’espulsione di Kumbulla diventa un nuovo motivo di protesta

12-03-2023 20:34

La Roma si arrende in casa contro il Sassuolo al termine di una gara che definire rocambolesca è quasi riduttivo. Nel match dell’Olimpico succede praticamente di tutto ma a decidere la partita è senza dubbio l’espulsione (con annesso rigore) di Kumbulla che però finisce nel mirino dei social.

Roma, tifosi furiosi contro Fabbri e il Var

A decidere la gara è l’episodio che vede coinvolti Kumbulla e Berardi che vengono a contatto dopo una conclusione dell’attaccante del Sassuolo. Fabbri si affida all’on field review, espelle il difensore della Roma e concede il calcio di rigore al Sassuolo che va sul 3-1. Sui social i tifosi della Roma mettono in evidenza che però è l’attaccante del Sassuolo a innescare la rissa colpendo con i tacchetti l’avversario.

I tifosi della Roma sono furiosi: “Le immagini usate per il Var sono state assolutamente fuorviai, il colpo alle parti basse dato con i tacchetti ha generato la reazione”, scrive Federico. Anche Anto la pensa allo stesso modo: “Si vede chiaramente il gesto di Berardi, andavano espulsi entrambi e non c’era nessun rigore”. E ancora: “Purtroppo la Roma deve giocare anche contro gli arbitri”.

Roma, i social non assolvono Kumbulla

Nonostante i replay che mostrano un comportamento sbagliato anche da parte di Berardi, sono tanti i tifosi della Roma che si scagliano contro Kumbulla per la sua reazione: “E’ lo stesso motivo per cui domenica scorsa è stato espulso Kean e non Mancini”. Anche Murpy la pensa allo stesso modo: “Resta comunque un fallo di reazione e un grandissimo errore di Kumbulla anche perché sei nella tua area di rigore”.

Roma, tutto l’Olimpico si schiera con José Mourinho

Non che ce ne fosse bisogno ma dall’Olimpico prima del match tra Roma e Sassuolo arriva l’ennesima conferma: tutti i tifosi della Roma sono dalla parte di Josè Mourinho. Lo testimoniano gli eventi organizzati a supporto del tecnico portoghese prima della gara e dai numerosi striscioni che sono apparsi: “Chiunque difende i colori di Roma è toro allenatore. Daje Mourinho”, si legge su uno di questi. Pensiero comune espresso anche da un altro striscione: “Con Mourinho a difesa della Roma”. Grande colpo d’occhio quella che presenta la pañolada che i tifosi della Roma decidono di usare come protesta dopo la conferma delle due giornate di squalifica allo Special One.