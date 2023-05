Scherma, azzurri di fioretto e spada a caccia dei pass olimpici

Grand Prix di fioretto maschile e femminile a Shanghai e poi Coppa del mondo con gare individuali e a squadre, invece, per gli spadisti a Istanbul e le spadiste Fujaira

17-05-2023 12:13

Intenso weekend di Qualifica Olimpica per la scherma azzurra: Grand Prix di fioretto maschile e femminile a Shanghai, con sole prove individuali, Coppa del mondo con gare individuali e a squadre, invece, per gli spadisti a Istanbul e le spadiste Fujairah. Saranno 48, in tutto, gli azzurri in pedana tra Cina, Turchia ed Emirati Arabi.

Shanghai ospitarà la prova Grand Prix di fioretto maschile e femminile. La competizione sulle pedane cinesi è valida per la Qualifica Olimpica a livello individuale, con punteggio maggiorato come tutti i GP, per i Giochi di Parigi 2024.

Le fiorettiste azzurre convocate dal CT Stefano Cerioni sono Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, alle quali si uniscono le autorizzate Giulia Amore, Matilde Calvanese, Anna Cristino, Camilla Mancini, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini.

Per la gara maschile risponderanno alla convocazione i fiorettisti Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con loro gli autorizzati Giorgio Avola, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli.

Doppio appuntamento, nel prossimo weekend, con la Coppa del Mondo di spada: a Istanbul in pedana le prove maschili, a Fujairah quelle femminili. Tra venerdì (giornata dedicata ai preliminari) e sabato (fase clou), in Turchia e negli Emirati Arabi si svolgeranno le competizioni individuali, cui seguiranno domenica le gare a squadre, le prime “di specialità” per spadisti e spadiste valide per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

Tra gli uomini, il Commissario tecnico Dario Chiadò nella capitale turca schiererà i convocati Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara, e gli autorizzati Filippo Armaleo, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti.