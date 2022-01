Scherma, Coppa del Mondo 2022: Cheung vince, buona doppietta Italia

15-01-2022 19:14

Inizia piuttosto bene l’avventura dell’Italia nella Coppa del Mondo di Scherma 2022. A Parigi Edoardo Luperi ha conquistato un eccellente secondo posto, mentre Alessio Foconi si è classificato in terza posizione. Nessuno però ha potuto niente contro il campione olimpico Cheung Ka Long.

Il ragazzo di Hong Kong è stato il mattatore degli italiani già a partire dagli ottavi di finale, dove ha sconfitto in successione Filippo Macchi, Alessio Foconi e poi in finale proprio Edoardo Luperi. Il fiorettista toscano si è arreso solamente in finale con il punteggio di 15-12 al termine di un assalto comunque molto combattuto e che ha visto l’azzurro offrire un’ottima prestazione.

OMNISPORT