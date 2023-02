Scherma, Davide Di Veroli a un passo dalla top 8 in Germania

Lo schermitore chiude undicesimo ed è il migliore degli italiani nella gara individuale di spada maschile ad Heidenheim

25-02-2023 14:19

Davide Di Veroli ha chiuso undicesimo riusltando il migliore degli italiani nella gara individuale di spada maschile ad Heidenheim.

Manca l’acuto agli spadisti sulle pedane tedesche. Stop a un passo dai “top 8” per Di Veroli: il romano delle Fiamme Oro era stato protagonista di un doppio successo per 15-14, prima sul cinese Lan e poi sul polacco Antkiewicz, vedendo però frenare la sua corsa contro il kazako Kurbanov che ha prevalso 15-11. Ha chiuso 19° Gabriele Cimini, che dopo aver sconfitto per 15-7 Sertay, portacolori del Kazakistan, ha ceduto 15-11 al francese Bardenet. A seguire, 39° Andrea Santarelli e 42° Gianpaolo Buzzacchino.

L’Italia della spada maschile, guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò, cercherà riscatto oggi nella prova a squadre che chiuderà la tappa di Coppa del Mondo ad Heidenheim: il quartetto azzurro sarà formato da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo.