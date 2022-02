Scherma, impegni per fioretto e spada

23-02-2022 10:52

Triplo impegno di Coppa del Mondo per la scherma azzurra nel prossimo weekend. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio il fioretto maschile è impegnato al Cairo e quello femminile daGuadalajara, contemporaneamente è in programma anche un nuovo appuntamento del circuito iridato di spada femminile, a Sochi.

Al Cairo saranno in pedana nella gara individuale maschile Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli.

Nella competizione a squadre, invece, verrà riproposto il quartetto che ha stravinto all’esordio in Coppa del Mondo a Parigi con Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini.

Al femminile convocate le fiorettiste Alice Volpi, vincitrice delle due precedenti gare individuali a Saint Maur e Poznan, Arianna Errigo, che sarà al debutto nell’edizione 2021/2022 della Coppa del Mondo, Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini e Francesca Palumbo. Con loro in pedana anche Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Marta Ricci, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini.

Per la competizione a squadre in Messico il team delle azzurre sarà composto da Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

Per quanto riguarda la spada femminile a Sochi andrà infatti in scena la quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo. Per la trasferta in Russia il responsabile d’arma Dario Chiadò ha convocato per la gara individuale Alessandra Bozza, Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Con loro saranno in pedana anche Beatrice Cagnin, Elena Ferracuti, Marta Ferrari e Gaia Traditi.

Nella prova a squadre, invece, l’Italia – sul terzo gradino del podio in entrambe le precedenti competizioni per team, a Tallinn e Barcellona – proporrà un quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.

