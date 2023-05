Scherma, Marini brilla anche ai Campionati Europei Under 23

Bronzo per l'atleta dei carabinieri

25-05-2023 09:54

Prime vittorie e primi oro ai Campionati Europei Under 23 di Budapest: trionfa Giulio Lombardi nel fioretto maschile, gara che porta all’Italia anche il bronzo di Tommaso Martini. Poi nella spada femminile argento di Sara Maria Kowalczyk. Un tris di medaglie che segue alle due vinte nell’open day di ieri e che dà grande carica all’Italia per i prossimi impegni.

Bene soprattutto Tommaso Martini. L’atleta dei Carabinieri, nel turno da 32 ha battuto lo spagnolo Diaz per 15-10. Negli ottavi di finale ha avuto la meglio sul compagno di nazionale Alessio Di Tommaso con un 15-5 che gli ha permesso di entrare nei migliori otto. L’accesso in semifinale il fiorettista che si allena al Club Scherma Agliana se lo è conquistato con il 15-9 contro il polacco Jurkiewicz. Lo stop è arrivato in semifinale per merito dell’ungherese Szemes per 15-11. Così gli altri due azzurri: 12° Alessio Di Tommaso, 27° Federico Pistorio.